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Dünya
Deutsche Welle

Soma faciasında 18 gözaltı

Soma’daki maden faciası sonrası, maden firması yönetici ve personeli de dâhil 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

18 Mayıs 2014 17:39


Basında yer alan haberlere göre, polis Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Soma'daki facia ile ilgili 18 kişiyi gözaltına aldı.

Madendeki arama-kurtarma çalışmaları cumartesi günü sona ermişti. Son iki işçinin cesetlerinin de çıkarılmasıyla ölü sayısı 301 olarak açıklandı.

Çalışmaların sona ermesi nedeniyle pazar sabahı görevliler dışında maden ocağının tümüyle boşaltıldığı kaydedildi.

Maden ocağı sahasına girişler, basın mensupları da dâhil görevli olmayan herkese kapatıldı. Madende görev yapan gazetecilerin sabah saatlerinde çıkarıldığı sahada, sadece İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri ile jandarma personeli ve maden çalışanlarının kaldığı açıklandı.

Yangının kısmen devam ettiği gözlenen madende, kuzeybatı kesimdeki iki ocak ağzının tuğlayla örülmeye başlandığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SomaAkhisar Cumhuriyet BaşsavcılığıTeftiş Kurulu BaşkanlığıWelle Türkçe Reuters/AA BS/HS

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