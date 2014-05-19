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Soma faciasına bakan Başsavcı: 3 kişi tutuklandı

Akhisar başsavcısı Bekir Şahiner, şüphelilerin 'taksirle birden fazla kişinin ölüm ve yaralanmasına yol açmak' ile suçlandığını açıkladı

19 Mayıs 2014 00:35

Soma'da meydana gelen maden faciası ardından görevlendirilen Akhisar başsavcısı Bekir Şahiner “Şüphelilerden 25 kişi gözaltına alınmış, 6’sı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, 3’ü tutuklanmıştır. Şüphelilerin üzerlerine atılı olan suç, taksirle birden fazla kişinin ölüm ve yaralanmasına yol açmak şeklindedir” dedi.

Açıklamadan satır başları;

“İşlemlerin yapıldığı mahal olan Kırkağaç ilçesinde görevlendirilen üzere toplam 31 Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başladı. Soma ilçesinde görevli ikin cumhuriyet savcısı olay yeri keşif işlemini gerçekleştirmişlerdir.”

“Bilirkişi  heyetinin verdiği ilk rapora göre, olayın trafo patlaması sonucu meydana gelmediği, yeraltı kömür işletmesinde meydana gelen olayın olay günü yanan kömürün çökmesi ve yoğun karbonmonoksitin ocağı kaplaması sonucu meydana gelmiş olabileceği bilirkişiler tarafından ifade edilmiştir.”

“Şüphelilerden 25 kişi gözaltına alınmış, 6’sı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, 3’ü tutuklanmıştır. Şüphelilerin üzerlerine atılı olan suç, taksirle birden fazla kişinin ölüm ve yaralanmasına yol açmak şeklindedir.”

 

Tutuklanan isimler

 

Soma soruşturması kapsamında işletme müdürü Akın Çelik ile maden mühendisleri Yalçın Erdoğan ve Ertan Ersoy'un tutuklandığı öğrenildi.

Müessese Müdür Yardımcısı Ali Uluğ ile güvenlik uzmanı Selçuk Demirci’nin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

 

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