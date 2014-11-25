Soma faciası hakkında hazırlanan iddianame reddedildi

Soma'da 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili hazırlanan iddianame, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, iddianameyi savcılığa iade etti.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Soma Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı fezlekeye uyarak hazırladığı iddianamede, her bir ölüm için tutuklu sekiz kişinin 20 ile 25 yıl, tutuksuz yargılananlardan 8'inin üçte bir oranında artırılarak 2 ile 15 yıl, 29 kişinin ise 2 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmaları isteniyor, tutuklu sekiz kişi 'olası kasıtla adam öldürmekle' suçlanıyordu.

İddianamede, tutuksuz sanıklardan sekizine 'taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçu, kalan 29 sanığa ise 'tedbirsizlik ve dikkatsizlik yani kusurla birden fazla adam öldürme' suçu yöneltiliyor.

Al Jazeera'ye konuşan Manisa Barosu Başkanı Zeynel Balkız, mahkemenin iade gerekçesinin henüz kendilerine ulaşmadığını söyledi.