Soma davasında, yeni mahkeme heyeti ilk kez duruşmada

Taylan YILDIRIM- Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Soma İlçesi\'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 6\'sı tutuklu 51 sanıklı davanın, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülmesine devam edildi. Son Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla görevlendirilen Salih Pehlivanoğlu başkanlığındaki mahkeme heyeti, bu davada ilk kez duruşmaya çıktı. Sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, kendilerine yönelik asılsız kampanyalar yürütüldüğünü ve bilirkişilerin suç uydurduğunu ileri sürerek, bilimsel yeni biri araştırma istediklerini söyledi. Mağdur ailelerin avukatları ise bilirkişi raporlarına itirazların temelsiz olduğunu beliterek, Gürkan\'ın talebinin reddedilmesi gerektiğini söyledi.

Soma\'da 13 Mayıs 2014\'te, 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, \'Olası kastla öldürme\', \'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma\', \'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama\' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşma öncesinde, gar önünden yargılamanın yapılacağı kültür merkezinin yakınına kadar sivil toplum kuruluşu üyeleriyle yürüyen Somalı işçilerin aileleri, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

YENİ HEYET İLK DURUŞMAYA ÇIKTI

Yoklamayla başlayan duruşmada, son HSK kararıyla görevlendirilen Salih Pehlivanoğlu başkanlığındaki mahkeme heyeti bu davada ilk kez duruşmaya çıktı. Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, duruşma kurallarını anlattıktan sonra, \"Amacımız adalet ve doğruyu bulmak\" dedi. Geçen duruşmadan bu yana gelen belgelerin okunmasından sonra mağdur aileler adına Avukat Selçuk Kozağaçlı söz aldı. Yargılamayı başından beri yapan heyetin değiştirilmesinin ve hüküm vermemiş olmasının kendilerini üzdüğünü söyleyen Selçuk Kozağaçlı, \"Sanık avukatlarının bilirkişi raporlarına itirazları temelsiz, reddedilmeli\" dedi. Kozağaçlı ayrıca, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın olayı ilişkin yürüttüğü sabotaj soruşturmanın da ilerlemediğini ve onun da sonuçsuz kalacağını söyledi. Daha sonra söz alan Cumhuriyet Savcısı Süleyman Topan da Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sonucunun beklenmesini, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

CAN GÜRKAN: SAHTE DELİLLERLE SUÇ YARATILDI

Tutuklu sanıklardan Soma kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ise kendilerine yönelik asılsız, yalan kampanyalar yürütüldüğünü ileri sürüp, bilirkişilerin suç uydurduğunu savundu. Can Gürkan, \"Olaydan sonra yangın çıktığı söylenen yere bir tek bilirkişiler gidemedi. Sahte delillerle suç yaratıldı. Burada olası kasıt suçu yaratıldı. Asılsız kampanyalar yürütüldü. Giden mahkeme başkanı da hiçbir talebimizi kabul etmedi\" dedi. Bilirkişilerin raporlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Can Gürkan, \"Metan yangınını tutturamadılar. Sonra metanın kabloyu tutuşturduğunu söylediler. Ama yandığı söylenen kablolar da sağlam. Kablolar zaten zırhlı, bilirkişi raporundaki gibi olması imkansız. Böyle bir davada, bilimi, ilimi reddedersen, adaleti bulamayız. Bu dava yalan ve iftirayla başladı. Kamuoyu hâlâ burada aylarca kömür yandığını düşünüyor. Siz de hâlâ bizi olmayan kömür yangınıyla yargılıyorsunuz. Bilim ve ilim bu davaya sokulsun, ben tahliye talebinde dahi bulunmayacağım\" ifadelerini kullandı.

YENİ RAPOR ALINMASINI İSTEDİ

Yeni bir bilirkişi raporunun da alınmasını da talep eden Can Gürkan, \"Bandı neyin yaktığının araştırılması lazım. Kabloların sağlam olduğu ortada. Kömürü eledik. Metanın yanması bilimsel olarak mümkün değil. Çünkü metan bu bandı yakamaz. Burada başka bir şey var. Olay yeri karartılsın diye emek verenler oldu. Tutukluluğum için de üç şey söylemek istiyorum. Tedbir mi, infaz mı? 3.5 yıldır sahte delillerle yatıyoruz. İkincisi adalet mi, önyargı mı? Üçüncüsü ise hukuk mu, toplamsal tatmin mi? Bunlara göre karar vereceksiniz. Lütfen bilimi, ilmi bu dosyadan dışlamayın\" diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Ramazan Doğru ise kendilerinin yönetici olarak bir şekilde ceza alacağını ama asıl olayın neden olduğunun belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyetinin kısa bir ara verdiği duruşma devam ediyor.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde 13 Mayıs 2014\'teki maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik\'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıldönümüne iki ay kala 2 Mart 2015 tarihinde iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için, \'Olası kastla öldürme\' suçundan 301 kez 20-25 yıl, \'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama\' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istedi. Tutuksuz 38 zanlı için de \'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma\' suçundan 2-15 yıl hapis istendi. Ancak bu kişilerden 25\'inin cezalarının, \'kusur\' durumundan dolayı 3\'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık\'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son birikişi raporundaki suçlamalardan dolayı, Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç hakkında, \'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek\'ten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı ve bu dosya ile birleştirildi. Dava açıldığında 46 olan sanık sayısı da 51\'e yükseldi.

DAVANIN SANIKLARI

Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan ilk 6 kişi: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik.

Tutuksuz yargılanan 45 sanığın isimleri ise şöyle:

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.\'nin patronu Alp Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç ile mühendisler Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal.



