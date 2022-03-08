Soma davasında madenci avukatlarından Yargıtay'ın 3 bürokrat kökenli üyesi hakkında reddi hâkim talebi

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği 162 işçinin de yaralandığı maden faciası davasında hayatını kaybeden madencilerin avukatları, dosyanın görüşüleceğin Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin üç bürokrat kökenli üyesi hakkında reddi hâkim talebinde bulundu. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'ne Şubat 2021 yılında, eski Adalet Bakanı ve Müsteşarı Kenan İpek, eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ve eski Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürü Mustafa Yapıcı atanmıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin 16 Haziran 2021'deki duruşmada madenin patronu Can Gürkan'a verdiği 20, Türkiye Kömür İşletmeleri Baş Kontrolörleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezalarının onanması yönünde tebliğname sundu.

Başsavcılığın tebliğnamesinde, Ormanoğlu ve Kurt'a verilen 2 yıl süreyle kontrol teşkilatı başmühendisliği görevini yapmalarının yasaklanması kararının, bu görevin ruhsatnameye bağlı işlerden olmaması gerekçesiyle bozulması istendi.

Üç üye hakkında talepte bulunuldu

Tebliğnamenin ardından, madende hayatını kaybeden madencilerin avukatları, dosyanın görüşüleceği ve karara bağlanacağı Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin bürokrasi kökenli üç üyesi hakkında reddi hâkim talebinde bulundu.

"Yargıya yapılmış en açık siyasi müdahalelerden biri"

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, maden faciasında ölen işçilerin ailelerinin avukatları, Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyeleri eski Adalet Bakanı ve müsteşarı, HSK Birinci Dairesi Üyesi Kenan İpek, eski Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Mustafa Yapıcı ve eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu hakkında reddi hâkim talebinde bulundu. Avukatlar gerekçe olarak, söz konusu üyelerin Türkiye tarihinde yargıya yapılmış en açık siyasi müdahalelerden birine imza atmalarını gösterdi.

Reddi hakim talebi, Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından derhal görüşülerek karara bağlanacak. Bu kararın ardından daire, Soma davasına ilişkin nihai hükmünü açıklayacak.