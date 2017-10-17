"Soma davasında dosyayı başından beri takip eden hâkim kalmadı"

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, TBMM Genel Kurulu’nda 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma faciası davasına ilişkin bilgi verdi. Doğan, “Soma davasında şu anda görev yerlerinin değiştirilmesi ile dosyayı başından itibaren takip eden hâkim kalmamıştır” dedi.

Doğan, mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle ‘Hayatını kaybeden madencilerin yakınları ve sivil toplum örgütleri, toplumsal vicdanı yaralayan bu katliam ile ilgili yürütülen yargılamada mahkeme başkanı ve heyetinin tamamının değiştirilmesinin adil yargılanmayı etkileyeceği düşüncesindeler’ ifadelerini kullandı. İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının iş cinayetlerine engel olmadığını, aksine işi ve işvereni koruduğunu ifade eden Doğan, OHAL ile birlikte iş cinayetlerindeki artışa dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alan Müslüm Doğan'ın konuşması şöyle:

11 Ekim 2017 tarihinde TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi’nde gaz sıkışması sonucu yaşanan patlama sonrasında bir kez daha görüyoruz işçi sağlığı ve güvenliğini önlemede ne yazık ki yasalarımız yeterli değil.

İşçi sağlığından çok, daha fazla üretimi ve işi önemseyen politikalar devam ettikçe de bu tür iş cinayetleriyle yaşanmaya devam edecektir.

13 Mayıs 2014 yılında Türkiye’nin en büyük iş cinayeti olan ve 301 maden işçisinin hayatını kaybetmesine neden olan Soma faciasının davası bugün Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Konuya hakim olmayan vekillerimiz için ben süreci kısaca biraz anlatayım.

13 Mayıs 2014'te yaşanan maden katliamı için bir sene sonra dava açıldı ve duruşmalara 13 Nisan 2015'te başlandı.

Dava karar aşamasına gelmişken, savcı mütalaam hazır vereceğim dedikten sonra bir ara verildi. Verilen ara sonrasında Savcı dosyanın çok kapsamlı olması nedeniyle ek süre isteyerek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. O ara da savcıya ne tür bir baskı yapıldı bilmiyoruz.

Daha sonra Maktul, mağdur ve sanık sayısı çokluğu ile bin civarında tanığın ifadesiyle, ortalama 500 sayfalık bilirkişi raporlarıyla; teknik detaylara hakim olunması oldukça uzun zaman alan bu davanın mahkeme heyeti 2017 Yaz Kararnamesi ile görevinden alındı.

Değiştirilen mahkeme başkanı yerine Afşin – Elbistan B termik Santralinde meydana gelen göçük nedeniyle 11 işçinin yaşamını kaybettiği davaya bakan ve sanıklara sadece para cezası veren mahkeme başkanı atandı.

Soma davasında şu anda görev yerlerinin değiştirilmesi ile dosyayı başından itibaren takip eden hakim kalmamıştır.

İş sağlığı ve İş güvenliği meclisinin yaptığı araştırmaya göre 6331 Sayılı İSG Yasası çıktıktan sonraki yıllarda ilk sekiz ayda iş cinayetleri şöyle;

2013 yılının ilk sekiz ayında en az 757 işçi,

2014 yılının ilk sekiz ayında en az 1299 işçi,

2015 yılının ilk sekiz ayında en az 1142 işçi,

2016 yılının ilk sekiz ayında en az 1314 işçi, yaşamını yitirmiştir.

2017 Yılına geldiğimizde ise durum daha da kötüleşmiştir.

2017 yılının eylül ayında en az 147, yılın ilk dokuz ayında ise en az 1485 işçi yaşamını yitirmiştir.

Yine dikkat çeken bir husus OHAL sonrası iş cinayetlerindeki artıştır. Zaten kötü olan çalışma koşulları daha da kötüleşmiştir. OHAL’le geçen yedi ayı bir evvelki yılla kıyasladığımızda iş cinayetlerinde yüzde 14’lük bir artış olmuştur.