Soma yargılaması 2015 Ocak sonrasına kaldı

Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili bilirkişi raporunun bugün tamamlanamaması nedeniyle faciayla ilgili yargılamalar Ocak 2015’ten sonraya kaldı.

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili bugün (30 Ağustos 2014) tamamlanması gereken bilirkişi raporu tamamlanamadı. Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, bilirkişi raporunun açıklanması, ileri bir tarihe ertelendi. Kazadan hem dört gün hem de yaklaşık iki ay sonra ocağa giren bilirkişi heyeti, raporunu yazmaya başlamış, ancak bu raporu ayrıntılarıyla kaleme alabilmek için savcılıktan 30 Ağustos tarihine kadar süre istemişti. Bilirkişi raporunun 30 Ağustos’ta tamamlanmaması ve ileri bir tarihe ertelenmesi sebebiyle faciayla ilgili yargılama sürecinin de Ocak 2015’ten önce başlamayacağı belirtildi.

Komisyon çalışmaları işlevselliğini kaybetti

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, konu ilgili çok ciddi ihmaller, suistimaller, birtakım kasta varan hatalar olduğunu bildiklerini söyledi. Bu konunun bir an önce açıklığa kavuşmasını istediklerinin altını çizen Özel, “Ama biz bunu istedikçe her şey geri geri gidiyor. Şimdi son olarak da bilirkişi raporunun teslim edilmesi bir süre daha ertelenmiş oldu. Böylelikle daha önce ekim ayında başlaması planlanan, sonra Aralık ayı sonuna kaldığı söylenen yargılamanın, Ocak ayının sonuna doğru başlaması anlaşılıyor, öyle konuşuluyor.” dedi. Meclis araştırma komisyonu çalışmalarının da çok yavaş ilerlediğini belirten Özel, “Daha doğrusu ilk başta iyi bir tempoyla başlayan çalışmalar, son zamanlarda işlevselliğini kaybetti. Meclis’in ani tatile girişiyle de yazın çalışma ve çalışma süresini uzatma kararını da alamadığı için şu an Soma Komisyonu’nda çalışmalar sekteye uğramış durumda. Öbür taraftan komisyonda, sadece başkan ve başkanlık divanı ile çalışarak muhalefet partilerinden, özellikle Soma gerçeklerini gizlemeye çalışıyorlar. Her geçen gün biraz daha iktidar partisi ile Soma A.Ş. arasındaki ilişkiler belirginleşip Soma faciasında iktidar partisine büyük kaynak sağlayan ve bunun karşılığında birtakım denetimlerden ve müfettiş incelemelerinden gerekli raporların tutulmadığı ve eksiklerin açık ve net ortaya konulmadığı anlaşılıyor” şeklinde konuştu.

13 Mayıs 2013'te, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait ocakta meydana gelen yangında 301 madenci hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi yasa boğan olaydan sonra, ocakta kurtarma çalışmaları devam ettiği sırada bilirkişi heyeti, ilk olarak faciadan dört gün sonra maden ocağına girdi. Ocakta incelemelerde bulunan heyet, buralardaki uyarı ve güvenlik sistemlerinin verilerine de el koydu. İlk tespitlerinde ocak içindeki karbonmonoksit gazının, normal seviye olan 50 PPM'den 10 kat fazla, 500 PPM'e kadar yükseldiği ancak buna rağmen işçilerin çalıştırılmaya devam ettirildiği ortaya çıkmıştı. Yarım kalan bu incelemenin ardından yaklaşık iki ay sonra soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları, elektrik mühendisi, maden mühendisi, güvenlik uzmanı olan bilirkişilerin de aralarında bulunduğu 15 kişilik heyet, 17 Temmuz tarihinde bir kez daha ocağa indi. Yaklaşık bin 400 metre derine kadar ilerleyen heyet, gerek yangının devam etmesi gerekse de su birikintisi ve göçükten dolayı devam edemedi. Heyet, burada yangının olduğu alanlardaki çeşitli malzemelerden örnekler ve sabit sensörlerin verilerini alıp incelemelerini tamamladı. Bilirkişi heyetinin, elde edilen verilerin raporlarını yazmaları için yeterli olduğunu açıklaması üzerine ise savcılık, ocağın Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye devredilmesine karar verdi ancak savcılığın maden ocağını Soma Kömür İşletmeleri ile Ege Linyit İşletmeleri'ne devretmesine, hayatını kaybeden acılı aileler adına davayı takip eden Manisa Barosu'ndan itiraz geldi. Avukatlar, henüz tamamlanmamış olan bilirkişi raporuna itirazlar gelebileceği, mahkemenin yeni araştırmalar isteyebileceği, ileride ocakla ilgili telafisi mümkün olmayan delil kayıplarının yaşanabileceği gerekçesiyle ocağın şirkete devrinin, dava başlayıncaya kadar ertelenmesini istedi.

Bilirkişi raporu konusunda heyetteki üyelerin, ayrıntılı bir rapor hazırlamak istedikleri yönünde savcılığa başvuruda bulunmaları üzerine süre 30 Ağustos’a kadar uzatılmıştı.