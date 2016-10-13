Soma davası: Ek bilirkişi raporu istendi, Müge Anlı'dan delil talebi reddedildi

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 kişinin hayatını kaybettiği madenci katliamı davasının 11. duruşması görüldü. 6 tutuklu sanığın ve sanık avukatlarının tahliye talepleri ile Müge Anlı’nın programının kaydının istenmesi talebi reddedilirken, ek bilirkişi raporu istenmesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 21 Kasım’a ertelendi.

Davanın 1 numaralı sanığı Can Gürkan’ın avukatı Abdurrahman Gök, Müge Anlı’nın sunduğu programa katılan Somalı bir kadının “Eşim Soma’yı ben yaktım dedi” iddiasını hatırlatarak programın kaydının yayınlandığı kanaldan istenmesini talep etti. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aytaç Ballı talebi reddetti.

"Kamu görevlileri soruşturulsun"

Duruşmanın dünkü ilk bölümünün ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Soma davasında adalet arandığını belirterek, kamu görevlilerinin de soruşturulmasını talep etti. Geçmişte yürütülen Hrant Dink cinayetini örnek gösteren Özel, “Bu dava karar aramasına geldi ve bir karar verilecek. Verilecek karar Türkiye’nin işçi kazalarındaki makus kaderini değiştirebilir. Adalet talebine cevap verebilir. Diğer hak aramaların önünü açacak önemli bir karar verilecektir. Hrant Dink davasında kamu görevlilerinin yargılanmalarına izin verilmemesinin hatalı olduğu ortaya çıktı. Şimdi körü körüne inat ediyorlar Çalışma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı bürokratlarının yargılanmasına izin vermiyorlar. Kimi koruduğunuzu ne biliyorsunuz? Düne kadar yargılanmasına izin vermediğiniz Dink'in katilleri, paralel çıktı. Bu insanların adalet arayışının önünü tıkıyor. Siyaseten gelinen noktada gücünüzle adaletin önünü tıkarsanız sonra çok üzülürsünüz. Bırakın kamu görevlileri soruşturulsun. Kim suçluysa ortaya çıksın” dedi.