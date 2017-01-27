Soma davası 20 Şubat'a ertelendi

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciası ile ilgili davanın 14’üncü duruşması sona erdi. Dava 20 Şubat 2017 tarihine ertelendi.

Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği facia ardından başlatılan soruşturmanın ardından, 6 tutuklu 51 sanık hakkında, “Olası kastla öldürme”, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma”, “Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” suçlamalarından dava açılmıştı.



Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.



Müdahil avukatlardan Selçuk Kozağaçlı facianın yaşandığı maden işletmesinin halen aynı şirketin elinde bulunduğunu ve maden ocağının iadesi gerektiğini belirtti.



Kozağaçlı, ayrıca maden faciasının gerçekleştiği dönemde görev yapan Enerji Bakanı, Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanı ile müsteşarları, projeleri denetleyen Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) müfettişleri, onay veren MİGEM müfettişlerinin cezalandırılması ve cezalarında da indirim yapılmamasını istedi.



Tutuklu sanıklardan Can Gürkan sunum eşliğinde savunma yapmak için, en az 3 aylık ek süre istediğini söyledi. Rahatsızlığı nedeniyle ilk duruşmalara katılamayan Ramazan Doğru ise, mahkeme başkanından ek süre istedi. Söz alan müdafi avukatları da sanıkların tutukluluk hallerine itiraz ederek, esasa ilişkin beyanda bulunmak üzere süre talebinde bulundu.



Savcı Şükrü Akyıl, esasa ilişkin beyanda bulunmak için ek süre isteyince mahkeme başkanı Aytaç Ballı talepleri de reddederek davayı, 20 Şubat’a erteledi.