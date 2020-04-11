T24 LogoT24 Logo
Gündem

Soma'daki bir maden sahasının işletme hakkı devredilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan ihale duyurusunda, geçici teminat bedeli 5 milyon TL olarak kaydedildi

11 Nisan 2020 16:17

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Soma'daki bir maden sahasının işletme hakkının devri için ihale ilanı yayımladı. İhalenin 21 Nisan’da yapılacağı açıklandı

BirGün'de yer alan habere göre ihale ilanında, Soma’daki “87194” sicil numaralı sahanın işletme hakkının devredileceği bildirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ihale duyurusunda, geçici teminat bedeli 5 milyon TL olarak kaydedildi. 21 Nisan'da düzenlenecek ihaleyi kazanan şirkete maden sahasının ruhsat devrinin yapılacağı bildirildi.

İhale ilanında “Koordinatlarla belirlenen alanlarındaki kömür rezervinin ‘ruhsatın devri suretiyle işletme hakkının verilmesini de içerecek şekilde rödövans yöntemi ile işlettirilmesi" usulü ile ihale edilmesi işidir” açıklaması da yer aldı.

ETİKETLER

tkösomaişletme devriihale5 milyon tl
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24