Soma'daki bir maden sahasının işletme hakkı devredilecek

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Soma'daki bir maden sahasının işletme hakkının devri için ihale ilanı yayımladı. İhalenin 21 Nisan’da yapılacağı açıklandı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, koronavirüs salgınının hızla yayıldığı günlerde bir maden sahası için ihale ilanı yayımladı. Geçtiğimiz yıllarda 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası ile hafızalara kazınan Manisa’nın Soma İlçesi’ndeki bir maden sahasının ruhsatının devredileceği açıklandı.

BirGün'de yer alan habere göre ihale ilanında, Soma’daki “87194” sicil numaralı sahanın işletme hakkının devredileceği bildirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ihale duyurusunda, geçici teminat bedeli 5 milyon TL olarak kaydedildi. 21 Nisan'da düzenlenecek ihaleyi kazanan şirkete maden sahasının ruhsat devrinin yapılacağı bildirildi.

İhale ilanında “Koordinatlarla belirlenen alanlarındaki kömür rezervinin ‘ruhsatın devri suretiyle işletme hakkının verilmesini de içerecek şekilde rödövans yöntemi ile işlettirilmesi" usulü ile ihale edilmesi işidir” açıklaması da yer aldı.