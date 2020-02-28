Soma'da maden işletmesinde patlama: 4 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgilere göre, özel bir maden işletmesindeki basınçlı hava hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucu zeminde bulunan ve basınçlı havanın teması ile birlikte ortama saçılan taş, toprak ve kömür parçalarına maruz kalan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar tedavileri yapılmak üzere Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından 2 işçinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği, 2 işçinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

(İHA)