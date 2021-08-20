Soma'da İmbat Madencilik işçileri işletme önünde eylem başlattı; polis müdahalesi geldi

Manisa Soma’da faaliyet gösteren İmbat Madencilik işçileri, son iki aydır artan baskı, mobbing ve idari cezaları gerekçe göstererek işletme önünde eyleme başladı. Akşam saatlerinde eylemdeki işçilere çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Gece 00.00-08.00 vardiyasında yine benzer uygulamaların olması nedeniyle işten çıkan işçiler, maden sahasını terk etmedi ve yönetimle görüşmek istedi. Yeni vardiyaya gelen işçilerin de katılımıyla artan kalabalığın arttığı eylem, yönetimin görüşmeye yanaşmaması üzerine akşam saatlerine kadar devam etti.

Evrensel'in aktardığına göre; işçiler, yemek yeme, tuvalete gitme saatlerinin bile dakikalarla hesaplandığını, ocak ağzından 2 dakika önce çıkıldığı takdirde hemen yevmiye cezalarının kesildiğini ve bu baskıların bir an önce son bulması gerektiğini belirtti.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, partilerin ilçe başkanları ve sendika temsilcileri sorunu çözmek için arabulucu olarak maden sahasına geldi ancak çözüme ulaşılamadı.

Yaklaşık 500 işçinin yönetim binası önündeki bekleyişleri gece geç saatlere kadar sürdü. Çevik kuvvet ekipleri, eylemdeki işçilere müdahale etti.