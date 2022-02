Soma'da Erdoğan'ı protesto edenlere, maden faciasından 6 yıl sonra dava; "İşçinin canını hiçe sayanlar değil, mağdurlara dava açılıyor”

Soma davasında ne olmuştu? 301 işçinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili yargılama, 13 Nisan 2015'te başladı, 11 Temmuz 2018'de ise mahkeme kararını açıkladı. Mahkemenin kararı istinaf mahkemesi tarafından da onandı ve dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne taşındı. Yargıtay, önce cezayı az bulup, sanıklar Can Gürkan, Haluk Evinç, Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'un 301 kez olası kastla öldürme suçundan, 162 kez de yaralama suçundan cezalandırılmasını istedi. Sonra, 12. Ceza Dairesi'nin üyeleri değişti ve hemen ardından yapılan itirazla, bu karardan vazgeçilerek sanıkların bilinçli taksirle öldürme suçundan cezalandırılması istendi. Yargıtay'ın kendi kararını bozmasından sonra tekrar başlayan Soma davasında karar, 16 Haziran 2021'de çıktı. Her aşaması tartışma yaratan yargılamanın sonunda, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, madenin patronu Can Gürkan'ın bilinçli taksirle ölüme sebep olma suçunu işlediği için 20 yıl, Türkiye Kömür İşletmeleri Baş Kontrolörleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'un taksirle ölüme sebep olma suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Işıklar İşletme Müdürü Haluk Evinç ise beraat etti. Ceza alan sanıklardan hiçbiri tutuklanmadı. Madenci yakınları ve avukatları tarafından büyük bir tepkiyle karşılan karara göre, geçen yılki infaz düzenlemesi uyarınca Can Gürkan'a verilen 20 yıl cezanın infazı yarı yarıya indirilerek 10 yıl olacak. Yine infaz düzenlemesinde bir defaya mahsus getirilen 3 yıl denetimli serbestlik hakkı ve hapiste kaldığı 4 yıl 8 ay düşüldüğünde, Can Gürkan ceza kesinleşirse 2 yıl 4 ay daha hapis yatacak.