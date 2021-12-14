Soma'da Erdoğan'ı protesto edenlere, maden faciasından 6 yıl sonra dava; "İşçinin canını hiçe sayanlar değil, mağdurlara dava açılıyor”

Soma’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik protestolara katılanlardan 34 kişi "hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlamalarıyla yargılanıyor. 6,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan sanıkların avukatı Yağız Timoçin, “Soma katliamına sebep olan kişiler, Yargıtay'dan dönen karar ile serbest ve cezasız iken Soma Maden katliamının gerçekleşmesinden bir gün sonrasında yapılan protestolara katılanlardan 34 kişi haksız ve hukuksuz şekilde yargılanmakta" dedi.

Indepencent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, 6 yıl sonra açılan davanın bir sonraki duruşması 2022 yılının şubat ayında görülecek.

13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Holding'e ait madendeki faciada 301 işçi yaşamını kaybetti. Faciayla ilgili yapılan açıklamalar ve yargı süreci ise tartışma yarattı. Faciadan hemen sonra devlet erkanının akın ettiği ilçeye, dönemin başbakanı, bugünün Cumhurbaşkanı Erdoğan da gitti. Facianın hemen ertesi günü ilçede incelemelerde bulunan Erdoğan, Soma Belediyesi'nde yaptığı açıklamada, "Bunlar olağan şeylerdir. Bunun yapısında fıtratında bunlar var" dedi. Belediyeden çıktıktan sonra protesto edilen Erdoğan, halkın tepkisi sırasında bir süre bir iş yerinde bekledi ve ardından ilçeden ayrıldı.

Protestoların sürdüğü sırada, o dönem Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, yere düşen bir madenci yakınını tekmeledi. Çok tepki çeken bu görüntüler günlerce konuşuldu. Attığı tekmeden sonra dizinde yumuşak doku zedelenmesi olduğu gerekçesiyle darp raporu da alan Yerkel, 4 yıl sonra attığı tekme nedeniyle özür diledi.

6 yıl sonra dava açıldı

Erdoğan'a yönelik protesto ve Yerkel'in tekmesiyle hafızalara kazınan o gün yaşananlarla ilgili, aradan tam 6 yıl geçtikten sonra dava açıldığı ortaya çıktı. Faciadan bir gün sonra yaşanan olaylarla ilgili soruşturmanın sonunda, 2020 yılının kasım ayında, protestolara katılan 34 kişi hakkında dava açıldı.

6,5 yıla kadar hapis isteniyor

Davanın müşteki listesinde, eski Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyor. 34 sanığa, "görevi yapmamak için direnme" ve "hakaret" suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşması, 22 Şubat 2021'de görüldü. Bu süreçte 4 duruşma daha yapıldı. Bir sonraki duruşma 10 Şubat 2022'de görülecek.

Av. Timoçin: İşçinin canını hiçe sayanlar değil, mağdurlar yargılanıyor

6,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan sanıkların avukatı Yağız Timoçin, davayla ilgili Independent Türkçe'ye bilgi verdi. Timoçin, "Soma katliamına sebep olan kişiler, Yargıtay'dan dönen karar ile serbest ve cezasız iken Soma Maden katliamının gerçekleşmesinden bir gün sonrasında yapılan protestolara katılanlardan 34 kişi haksız ve hukuksuz şekilde yargılanmakta" dedi.

"Maden işçisinin canını hiçe sayanlar, işçi sağlığı ve güvenliği önlemini almayanlar, doğayı talan edip, metalaştıranlar yargılanmıyor, yakınlarını kaybetmiş mağdurlar yargılanıyor" şeklinde konuştu Yağız Timoçin.