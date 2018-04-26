Soma Belediye Başkanı Ergene, milletvekili adaylığı için istifa etti

Şevket YILMAZ / SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Soma ilçesinde, 3 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Ak Partili Hasan Ergene, partisinden milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Makamında belediye çalışanları ve partililerinde hazır bulunduğu ortamda basın açıklaması düzenleyerek istifasını açıklayan evli ve 2 çocuk babası, elektrik mühendisi Hasan Ergene, \"24 Haziran\'daki erken genel seçimlerde milletvekilliği aday adayı olmak için Soma Belediye Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Bu istifa kararını verirken öncelikle birlikte siyaset yaptığım yakın arkadaşlarımla ve ailemle görüşmek suretiyle bu kararı verdim. Yine bu kararı verirken siyasi etik ve AK Parti\'den aldığımız terbiye gereği Genel Merkezimiz\'e müracaat ederek izin talebinde bulundum. Bugün istifa dilekçemi hazırlayarak Valilik makamına gönderdim. Bu kararımız hakkımızda hayırlısı olsun. 3 dönemdir Soma\'da belediye başkanlığı yapmaktayım. Bu dönem 2004 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimi ile başladı ve 2018\'e kadar da devam etti. Bu süre zarfında da elimizden geldiği kadar elimizdeki bütün imkanları zorlamak suretiyle de halkımızın mutluluk ve huzuru için çalıştık, hizmet ettik ve eser bırakmaya gayret ettik. Bana bu görevi layık gören başta liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bütün Manisa milletvekillerimize, beraber siyaset yaptığım ilçe başkanlarıma, yönetim kurulu üyelerine, belediye meclis üyelerine ve özelliklede bu onuru bana yaşatan Soma halkına teşekkürü bir borç bilirim. 14 yıl süren belediye başkanlığı görevim süresince de elde ettiğim tecrübe, bilgi ve hizmetlerimi Manisa geneline taşımak istiyorum. Bu doğrultuda çalışmak üzere bu kararı aldım\" dedi.

Bundan sonraki süreçte Somalılar\'ın endişe etmesini gerektirecek hiçbir husus bulunmadığını belirten Ergene, \"Benden sonra kısa bir süre belediye başkanlığı görevine Meclis birinci başkan vekilimiz vekalet edecek ve belirlenen takvim dahilinde belediye meclis üyelerimiz toplanarak yerine yeni bir başkan seçecekler. Soma Belediyesi yine büyük projelere, büyük yatırımlara imza atmaya ve Soma halkına hizmet etmeye devam edecektir. Yapılacak olan seçimler bütün Türkiye\'ye hayırlar getirsin. Başkanlığım süresince elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım bundan sonra da sade bir vatandaş olarak ya da Allah nasip ederse milletvekili olarak yine bu hizmetleri yapmaya devam etmek istiyorum. Bütün hemşirelerimden helallik diliyorum\" diye konuştu.

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