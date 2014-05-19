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Soma Belediye Başkanı 6 gün sonra konuştu

Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla Soma'nın tarihinin en kötü günlerini geçirdiğini ifade etti

19 Mayıs 2014 14:08

Soma’da maden ocağında meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili konuşan Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, “Bu olayda Soma belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına, saat 16:00 itibariyle kriz merkezimizi oluşturduk. Bütün belediye çalışanlarımız görev aldılar. Halen faaliyetlerine devam ediyor. Arama ve kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bütün imkanlarımızı seferber ettik” dedi. İşin manevi boyutu olduğunu da sözlerine ekleyen Ergene, “Travma yaşıyoruz adeta. Onlarla ilgili kendimizi sorumlu hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ergene facianın meydana geldiği 13 Mayıs günü saat 16:00’da kriz merkezini kurduklarını ifade ederek, “Soma 13 Mayıs’ta Soma’mız tarihinin en büyük maden kazasını yaşadı. Bu olayda Soma belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına, saat 16:00 itibariyle kriz merkezimizi oluşturduk. Bütün belediye çalışanlarımız görev aldılar. Halen faaliyetlerine devam ediyor. Arama ve kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bu destekleri en iyi şekilde idare edebilmek için krizin yöneticisi olan enerji bakanımızın valilerimizin talimatıyla imkanlarımızı seferber ettik. Yaralılar bir taraftan hastaneye sevk edilirken, çok sayıda şehit cenazemizin olacağı bize bildirildi. Önce soğuk hava deposu temin edildi. Kefeninden tabutuna kadar, Soma belediye mezarlığımızda madenci şehitliği oluşturulması gündeme geldi. Kriz esnasında Soma’mıza çok çeşitli yerlerden yardımlar geldi. Yiyecek içecek gıda maddesi şeklinde. Bunun ulaştırılması için yardım kuruluşlarımıza destek verildi” dedi.

 

Travma yaşıyoruz

 

Ergene, yaşanan faciadan kendilerini sorumlu hissettiklerini belirterek, “Bir de işin manevi boyutu var. Travma yaşıyoruz adeta. Onlarla ilgili kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bütün hanelerimiz evlerimiz ziyaret ediliyor. Onların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bundan sonra bu işler üzerine yoğunlaşıyoruz. Onlara yardım etmek isteyen vatandaşlarımızın yardımlarının yerine ulaşabilmesi için çalışıyoruz. Yardımı elimle teslim etmek istiyorum diyen vatandaşlarımız var, büyük şirketlerimiz var” dedi.

 

Tarihin en kötü günleri

 

Soma’nın tarihinin en kötü günlerini geçirdiğini söyleyen Ergene, “Bu faaliyetlerimizde hiç uyumadan görev yapan belediye çalışanlarına ve birim amirlerine teşekkür ediyorum. Soma halkına da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Soma tarihinin en kötü günlerini yaşamakta. Geleceğe umutla bakan, her geçen gün büyüyen bir madencilik sektörüne sahip olan Soma için dönüm noktasındayız. Ama acımız ne kadar büyük olursa olsun hayatımıza devam etmek zorundayız. Şehrimiz tekrar toparlanmalı. Onlara sahip çıkmak suretiyle, çocuklarının eğitimleri, gelir kaynakları, yaşayabilecekleri güzel konutlar da dahil olmak üzere bunu temin ederek Soma’mızı ayağa kaldırmak zorundayız. Bütün soma halkı ve Türkiye’nin desteğiyle bunu başarabileceğimizi biliyoruz” ifadelerini kullandı.  

 

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