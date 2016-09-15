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BBC Türkçe

Som altından klozete tuvalet yapmanın bedeli: 4 kuruş!

New York'taki Guggenheim Müzesi, ziyaretçileri som altından klozetini denemeye çağırıyor. İtalyan heykeltraş Maurizio Cattelan tarafından 18 karat altınla yapılan klozetin bir de adı var: Amerika.

15 Eylül 2016 17:21

New York'taki Guggenheim Müzesi, ziyaretçileri som altından klozetini denemeye çağırıyor.

İtalyan heykeltraş Maurizio Cattelan tarafından 18 karat altınla yapılan klozetin bir de adı var: Amerika.

Müze 'Ziyaretçiler eserle etkileşime geçebilir' diyor ve tuvalete yerleştirilen klozetin 1 peni (3.93 kuruş) karşılığında herkes tarafından ziyaret edilebileceğini ifade ediyor.

Müzeyi ziyaret ücretini ödeyenler ise klozeti bedavaya kullanabiliyor.

Klozet, müzede hem kadınların hem de erkeklerin kullanabildiği tek kişilik bir tuvalete konuldu.

Guggenheim Müzesi, altın klozetin ne ifade ettiğini "Dünya nüfusunun sadece ayrıcalıklı yüzde 1'i için erişilebilir olan bir şey halkın kullanımına sunuluyor. İnsanlığın ortak paydasını hatırlatan bir eser" diyerek izah ediyor.

Heykeltraş Cattelan ise küresel gelir dağılımındaki adaletsizliğin kendisine ilham verdiğini söylüyor.

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