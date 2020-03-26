Solunum cihazının ihracı izne bağlandı

Tıpta solunum desteği ve entübasyona yönelik olarak kullanılan bazı tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin ihracı Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön iznine bağlandı.

Solunum desteği cihazlarının yurt dışına satışı izne bağlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğle, bu tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tıp alanında kullanılan ventilatör, oksijen konsantratörü, ventilasyon sarf malzemeleri (flow sensör, ekspirasyon valfi, oksijen sensörü, ventilatör devreleri), hasta devreleri (anestezi/ventilatör devresi), kanül, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklendi. Bu ürünlerin ihracatı için Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun izni aranacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcen da Twitter hesabından şu açıklamada bulundu: