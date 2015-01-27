Solun zafer kazandığı Yunanistan'da kör milletvekili Sağlık Bakanı oldu

Yunanistan'da radikal sol Syriza'nın seçim zaferinin ardından kabine üyeleri bugün yemin ederken, Sağlık Bakanlığı'na kör olan Panagiotis Korumblis getirildi.

BBCTürkçe'nin haberine göre, kendisini "dengesiz Marksist" olarak tanımlayan ve AB ile kemer sıkma politikaları pazarlığını yürütecek olan Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in yanı sıra kabinede öne çıkan bir diğer isim ise Sağlık Bakanı Panagiotis Korumblis.

Ailesi Osmanlı döneminde Karadeniz'den göçtü

63 yaşındaki Korumblis ülkenin ilk kör bakanı olarak tarihe geçti. Yunanistan medyasına göre ailesi Osmanlı döneminde Karadeniz kıyılarından Yunanistan'a göçen Pontuslardan olan bakan, görme yeteneğini 10 yaşında İkinci Dünya Savaşı döneminden kalan bir bombanın patlaması sonucunda kaybetmiş. Korumblis daha önce sosyalist parti PASOK'tan vekil olarak görev yapmış.

Kabinede 6 kadın var

Ülkenin yeni başbakanı Aleksis Tsipras kabinedeki bakan sayısını 19'dan 11'e indirirken, koalisyonun küçük ortağı olan sağ parti Bağımsız Yunanlar'ın lideri Panos Kammenos ise Savunma Bakanı oldu. Kammenos'un partisi de kemer sıkma politikalarına karşı bir siyaset yürütüyor.



Ancak göçmenlik gibi konularda oldukça katı bir çizgisi olan partinin ekonomi politikları dışındaki duruşunun koalisyonun geleceği hakkında endişe yaratabileceği düşünülüyor.