Solskjaer'in keyfi yerinde



Manchester United’ın efsane yedeği Ole Gunner Solskjaer, Bulgar forvet Dimitar Berbatov’un transferinin mutlu sonla bitmesine çok sevindiğini belirtti.



Transfer sezonunun son saatinde 38 milyon Euro’ya Tottenham’dan Berbatov’u transfer eden Manchester United, 27 yaşındaki oyuncuyu isteyen bir başka takım olan Manchester City’nin de hayallerini suya düşürmüş oldu.



Bulgaristan kaptanı, Manchester United patronu Sir Alex Ferguson’un bu sezonki en önemli hedefiydi ve son şampiyon, yaz başından beri bu transferi bitirmek için uğraşıyordu. United’da ‘efsane yedek’ olarak anılan, şimdilerde ise yine United’da hocalık yapan Solskjaer ise, Berbatov’un takıma gelmesine çok sevindiğini ve Ferguson’un doğru bir iş yaptığını belirtti.



Kulübün resmi televizyon kanalına konuşan Solskjaer, “Berbatov için transfer sezonunun son gününe kadar uğraşıldı ancak sonunda buna değdiğini kanıtlayacaktır.”



“Bize karşı Bayer Leverkusen’de forma giydiğini ve çok iyi oynadığını hatırlıyorum. Tottenham’da da oldukça iyi bir performans gösterdi. Man United’a en uygun ismin Berbatov olduğunu düşünüyorum ve takımımıza geldiği için çok mutluyum.”



Solskjaer, Ferguson’un Tottenham’da takımdan soğuduğu için son zamanlarda mutsuz olan ve sahada pek varlık gösteremeyen Berbatov’u iyi bir şekilde motive edip hazırlayacağını ve böylece adını takımdaki efsane oyuncuların arasına yazdırabileceğini düşünüyor.



Milli maçlar nedeniyle verilen ara nedeniyle gelecek hafta Man United formasına kavuşacak olan Berbatov, Ferguson’un şans tanıması halinde Cumartesi günü Liverpool deplasmanında sahaya çıkacak.

