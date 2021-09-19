Solskjaer gidiyor, Conte geliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a yenilen Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için tehlike çanları çalıyor. İngiliz basını, Antonio Conte'nin takımın başına geçeceği öne sürüldü.

Kulübün efsane futbolcularından Ole Gunnar Solskjaer'den memnun olmayan Manchester United yönetimi, yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

İngiliz basını, Antonio Conte'nin United'ın yeni hocası olacağını yazdı. Conte, Chelsea ve Juventus'ta önemli başarılar yakaladı. Chelsea'de Tuchel, Liverpool'da Klopp, City'de Guardiola gibi isimler ile rekabet edebilecek hocanın Conte olduğu vurgulandı.