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SOLOTÜRK'ten Antalyalılara çağrı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın fethinin 811'inci yıl dönümü nedeniyle 4 Mart Pazar günü Karaalioğlu Parkı semalarında gösteri uçuşu yapacak SOLOTÜRK, sosyal medyadan Antalyalılar'a 'Jet sesinin özgürlüğün sesi olduğunu dosta düşmana hatırlatmak

01 Mart 2018 20:14

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın fethinin 811\'inci yıl dönümü nedeniyle 4 Mart Pazar günü Karaalioğlu Parkı semalarında gösteri uçuşu yapacak SOLOTÜRK, sosyal medyadan Antalyalılar\'a \'Jet sesinin özgürlüğün sesi olduğunu dosta düşmana hatırlatmak için geliyoruz\' çağrısında bulundu.
Antalya\'nın fethinin 811\'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 jet savaş uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan SOLOTÜRK, 4 Mart Pazar günü Antalya semalarında gösteri uçuşu yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle çeşitli etkinliklerle kutlanan Antalya\'nın fethinin 811\'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamındaki SOLOTÜRK gösterisi 4 Mart Pazar günü saat 17.30\'da Karaalioğlu Parkı semalarında gerçekleşecek. SOLOTÜRK, aynı gün saat 12.30\'da ise Atatürk\'ün Burdur\'a gelişinin 88\'inci yıl dömünü kapsamında Burdur Halk Plajı semalarında uçuş yapacak. SOLOTÜRK, 2 Mart Cuma günü saat 14.30\'da ise Antalya\'da deneme uçuşu yapacak.
Antalya\'nın fetih tarihi olarak kabul edilen 1207\'yi temsilen Antalya Valiliği\'ne ait Antalya1207 Twitter hesabından SOLOTÜRK\'ün duyurusu yapıldı. \"Geliyor. Göklerdeki gururumuz SOLOTÜRK yarın Antalya\'ya geliyor. Antalya semalarından bizleri selamlayacak. Antalya hazır, seni bekliyor\" yazılı halka davet çağrısına SOLOTÜRK yanıt verdi.
SOLOTÜRK Twitter hesabından verilen yanıtta, “Biz de hazırız. Yarın jet sesinin özgürlüğün sesi olduğunu dosta düşmana hatırlatmak için geliyoruz. Şanlı tarihimizin bu önemli gününde değerli Antalyalılar ile birlikte atalarımızı yad etmek için geliyoruz\" denildi.

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