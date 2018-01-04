SOLOTÜRK, Sarıkamış şehitleri için uçacak

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - SOLOTÜRK, 2018 yılının ilk halka açık gösterisini Sarıkamış semalarında yapacak.

Sarıkamış Harekatı\'nın 103\'üncü yıl dönümü nedeniyle gösteri uçuşu düzenleyecek SOLOTÜRK, resmi Twitter hesabından bir duyuru yayınlayarak, \"Sarıkamış Harekatı\'nın 103\'üncü yıl dönümünde vatan toprağına can eken, düşmana değil Allah\'a teslim olan şehitlerimizin aziz hatıraları için Sarıkamış\'ta 7 Ocak Pazar günü saat 13.00\'te gösteri uçuşumuz olacaktır. Aziz ruhları şad olsun\" denildi. SOLOTÜRK, böylelikle 2018 yılının ilk gösterisini Sarıkamış şehitleri için yapacak.



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