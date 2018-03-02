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SOLOTÜRK, Konyaaltı sahilinde prova uçuşu yaptı

Sökmen BAYKARA/ANTALYA, (DHA) - SOLOTÜRK, Antalya'nın fethinin 811'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sunacağı gösterinin provasını yaptı

02 Mart 2018 15:05

Sökmen BAYKARA/ANTALYA, (DHA) - SOLOTÜRK, Antalya\'nın fethinin 811\'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sunacağı gösterinin provasını yaptı.
Antalya\'nın fethinin 811\'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan SOLOTÜRK, 4 Mart Pazar günü Antalya semalarında gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK, etkinlikler kapsamında sunacağı gösterinin provasını yaptı. SOLOTÜRK\'ün dünyaca ünlü Konyaaltı sahili üzerindeki deneme uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü.
SOLOTÜRK gösterisi, 4 Mart Pazar günü saat 17.30\'da, Karaalioğlu Parkı semalarında gerçekleşecek. SOLOTÜRK, aynı gün saat 12.30\'da ise Atatürk\'ün Burdur\'a gelişinin 88\'inci yıl dönümü kapsamında Burdur Halk Plajı semalarında uçuş yapacak.

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