SOLOTÜRK, izleyenleri büyüledi!

T24

‘Büyük gurur duydum’



Cumhurbaşkanı Gül, SOLOTÜRK’ün Akıncı’daki 4. Ana Üs Komutanlığı’ndaki yaklaşık 20 dakika süren ilk gösterisini ilgiyle izledikten sonra yaptığı konuşmada, “Biraz önce izlediğimiz gösteri, hepimize büyük bir gurur kaynağı olmuştur” dedi.Gül, gösteriyi kendileri heyecanla izlerken uçuşu yapan pilot ve ekip arkadaşlarında böyle bir heyecan görmediğini belirterek, şunları söyledi:“Onlar sanki bir arabayı oradan almış buraya park etmiş gibi gayet normal bir duygu içindeydiler. Hepsini çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir gurur duydum. Bu gururu hep beraber Türk milleti olarak duyduk. Bu başarılar bundan sonra da devam edecek. Ülke semalarında bir yıldız gibi parlayan, donanımı, eğitimi, disiplini ve harekat kabiliyeti ile savunma gücümüzün caydırıcılığını pekiştiren Türk Hava Kuvvetleri, Silahlı Kuvvetlerimizin şüphesiz ki en güçlü unsurlarından birisidir. Dünyanın ilk askeri teşkilatından olan Hava Kuvvetlerimizin ve bugün ulaştığı mükemmel seviye hepimizi gururlandırmaktadır.”Cumhurbaşkanı Abdullah Gül törende pilot montu giyerek uçağın önünde poz verdi..