Solomon: Türkiye forması giyebilirim



Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna kattığı ABD'li yıldız Willie Solomon, NTV Spor'un sorularını yanıtladı. Türk Milli Takımı'nda oynamaya sıcak baktığını belirten Solomon, kendisine resmi bir teklif gelmediğini ancak gelirse bunu değerlendirebileceğini söyledi.





Bir dönem A Milli Takım için adı geçen Solomon, kendisine Türk Milli Takımı'nda oynaması yönünde bir teklif gelirse bunu değerlendireceğini belirtti.



Yıldız oyuncu, "Şu anda herşeyimle lige konsantre oldum. Ama Türkiye Milli Takımı'nda oynamak benim için çok önemli bir tecrübe olur. Şu ana kadar kimseyle konuşmadım. Ancak teklif gelirse ailemle oturup konuşurum. Kulübün görüşünü alır bunu değerlendiririm. O düzeyde mücadele etmek benim için önemli bir deneyim olur" dedi.



Fenerbahçe ile 2 şampiyonluk yaşayan Solomon, bu sayıyı üçe çıkarmak istediğini, Gordan Giriçek ile birlikte bunu başarabileceklerini ifade etti. Gordan Giricek'e övgüler yağdıran ABD'li oyun kurucu, "Giricek çok iyi bir oyuncu. Sonuçta benim işim takım arkadaşlarımı oyuna dahil etmek, onların oyununu yukarı taşımak. Ben bu takımda bunun için oynuyorum. Gordan da onlardan biri. Ne kadar iyi bir şutör olduğunu biliyorum. Umarım birlikte Fenerbahçe'yi yine şampiyon yapacağız" şeklinde konuştu.



Solomon, NBA takımları tarafından darft edilen Ömer Aşık-Semih Erden ikilisi ile Oğuz Savaş'ın aynı şekilde kendilerini geliştirmeye devam etmeleri halinde, NBA'de istedikleri yerlere gelebileceklerini söyledi.



Kendisiyle ABD'de olduğu dönemde bir çok takımın ilgilendiğini ancak Fenerbahçe'yi tercih ettiğini de belirten Solomon, "Bana Galatasaray'dan teklif gelse dahi bunu kabul etmem. Ben Fenerbahçe'de oynuyorum. Galatasaray ya da Beşiktaş forması giymem. Türkiye'den bazı teklifler oldu ama Fenerbahçe dışında bir takımda oynayacağıma başka bir ülkeye giderim" diye konuştu.



