Solomon sesleri



Fenerbahçe Ülker, sezon başında NBA'e giden Willie Solomon'u geri almak için büyük uğraş veriyor. Toronto Raptors'ta aradığını bulamayan ve Sacramento Kings'e takas olan ABD'li oyuncu, yakın zamanda tekrar sarı-lacivertli formayı giyebilir.



Beko Basketbol Ligi'nde geçen sezona göre başarısız bir grafik çizen Fenerbahçe Ülker'de Willie Solomon'un takıma geri dönmesi gündemde.



Sezon başında NBA'de oynamak istediğini belirterek sarı-lacivertli takımdan ayrılan ve Toronto Raptors ile sözleşme imzalayan Solomon, Jose Calderon ve Roko Ukic'in arkasında yeterli süreyi bulamamıştı.



Toronto'da antrenör Sam Mithcell ile anlaşamayan Solomon'a, Mitchell'in takımdan ayrılmasının ardından antrenör Jay Triano tarafından da yeteri kadar şans verilmemişti.



Yaşadığı sorunların ardından Toronto'dan takasla Sacramento Kings'e giden Solomon, forma giydiği 5 maçta 5.2 sayı ortalaması yakaladı. Takımın asıl oyun kurucusu Beno Udrih'in sakatlığında Solomon'a ihtiyacı olan Sacramento, mali kriz nedeniyle bazı oyuncularını elden çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde Drew Gooden'ı gönderen Sacramento'nun, Solomon'un sözleşmesini de karşılıklı olarak feshetmeye hazırlandığı öğrenildi.



Bu aşamada devreye giren Fenerbahçe Ülker'in, yıldız oyuncuyu tekrar takıma kazandırmak için uğraş verdiği, aradaki küçük pürüzlerin giderilmesi durumunda Solomon'un yakın zamanda Fenerbahçe Ülker'e geri dönebileceği belirtildi.



Fenerbahçe Ülker formasıyla 2 şampiyonluk yaşayan Solomon, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ‘King Solomon' (Sultan Süleyman) olarak çağrılıyordu.