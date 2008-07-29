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Spor

Solomon NBA yolcusu

Fenerbahçe Ülker'in başarılı ABD'li oyun kurucusu Willie Solomon, Toronto Raptors ile anlaşarak NBA ligine geri dönüş yaptı.

29 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 - Fenerbahçe Ülker'in başarılı ABD'li oyun kurucusu Willie Solomon, Toronto Raptors ile anlaşarak NBA ligine geri dönüş yaptı. Yapılan anlaşmanın detayları hakkında bir açıklama ise yapılmadı.


2 sezon boyunca Fenerbahçe Ülker ile çok başarılı bir performans ortaya koyan ve sarı lacivertli ekiple iki lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Bogdan Tanjevic ile yaşadığı iddia edilen sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmaya karar verdiği iddia ediliyordu.


Bir süredir NBA'de yaz ligi maçlarında şansını deneyen başarılı oyuncu 2001 draftında Vancouver Grizzlies tarafından ilk tur 33. sıradan draft edilmiş ve NBA'de son olarak 2001-2002 sezonunda Memphis Grizzlies forması giymişti. O sezon 62 maçta Grizzlies forması giyen Solomon 14.2 dakika, 5.2 sayı ve 1.5 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

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