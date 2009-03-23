Solomon için geri sayım

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Mahmut Uslu, ABD'li oyuncu Willie Solomon'un NBA'de normal sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe Ülker'e dönme ihtimalini yüksek olduğunu söyledi.



Fenerbahçe Ülker, uzun bir süredir yeniden kadrosuna katmak istediği eski oyuncusu Willie Solomon transferinde sona yaklaştı.



Sarı-laciverli kulübün Asbaşkanı Mahmut Uslu, yıldız oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını, NBA'de normal sezonun sona ermesiyle Solomon'un Fenerbahçe Ülker forması giyme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.



Solomon'la uzun bir süredir temas halinde olduklarını söyleyen Uslu, "Solomon bizim oyuncumuz ve kendisiyle kontratımız var. NBA opsiyonunu kullandı ve gitti. Ama şimdi onunla konuşuyoruz. Takımdaki arkadaşlık havasını özlediğini ve gelmek istediğini söyledi. Biz de onu burada istiyoruz. Bir sorun olacağını zannetmiyoruz" diye konuştu.



Solomon'u geri getirme ihtimallerini oldukça yüksek gördüğünün altını çizen Mahmut Uslu, takımın şu anki oyunkurucusu Marques Green'i de kadrolarında tutacaklarını ifade etti.



Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Ülker'den ayrıldıktan sonra NBA'de Toronto forması giyen Solomon, Raptors adına 13.9 dakika ortalamasıyla 39 karşılaşmaya çıktı. 4.9 sayı ve 3.2 asist ortalamalarıyla mücadele eden ABD'li oyun kurucu, daha sonra takas olduğu Sacramento'da da beklediği süreleri alamadı. Solomon'un Kings formasıyla yakaladığı istatistikleri ise, 12 maç sonunda 13.3 dakika ortalamasıyla 5.7 sayı.