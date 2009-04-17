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Spor

Solomon etkisi

Fenerbahçe Ülker, Beko Basketbol Ligi'nde Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'ni deplasmanda 97-53 mağlup etti.

17 Nisan 2009 03:00


Fenerbahçe Ülker, Beko Basketbol Ligi'nde Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'ni deplasmanda 97-53 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe geri dönen Solomon, 9 sayı - 8 asistle oynadı.

Beko Basketbol Ligi'nin 27. haftasında Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi ile Fenerbahçe Ülker karşı karşıya geldi.

Maçın başından sonuna üstün bir oyun sergileyen konuk ekip Fenerbahçe Ülker, mücadeleden rahat bir şekilde 44 sayı farkla 97-53 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Ülker'de Mirsad Türkcan 16 sayı – 6 ribauntla en skorer isim olurken, Ömer Onan 14, Emir Preldzic 12, Gordan Giricek 11, Ömer Aşık da 10 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer isimler oldular. Sarı-lacivertli ekibe geri dönen ABD'li oyuncu Willie Solomon da karşılaşmada forma giyerken, 9 sayı – 8 aistle mücadele etti.

Ev sahibi ekipte ise Hickerson 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Dunn 10 sayı – 8 ribaunt, İlker de 9 sayıyla oynadı.

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