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Dünya

Solomon Adaları 8, Kaliforniya 6,9 ile sallandı

Solomon Adaları'ndaki depremin ardından 3 saat içinde büyük bir tsunami oluşması bekleniyor

08 Aralık 2016 21:05

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sputnik'in haberine göre, USGS tarafından yapılan açıklamada depremin Pasifik Okyanusu'nda Ferndale şehrinin 165 kilometre batısında  yerel saatle 14.49’da meydana geldiği belirtildi.

2014 yılında Kaliforniya'nın kuzeyinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bu deprem sonucunda yüzlerce kişi yaralanmış ve pek çok bina da zarar görmüştü. 

Solomon Adaları'nda tsunami bekleniyor

 

Büyük Okyanus'taki Solomon Adaları'nda 8.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden sonra yaklaşık 3 saat içinde büyük bir tsunami dalgası bekleniyor.


 

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