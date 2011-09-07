-Solo Türk, uluslararası gösteride BRÜKSEL (A.A) - 07.09.2011 - Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi Solo Türk, Belçika'nın Sanicole Havacılık Kulübü'nün düzenlediği 35'inci uluslararası hava şovunda sahne alacak. Belçika'nın Hollanda sınırı yakınlarındaki Hechtel-Eksel kasabasında 18 Eylül'de gerçekleştirilecek gösteriye Belçika, Hollanda, İngiltere, Fransa, ABD, İspanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya hava kuvvetlerinden uçak ve helikopterler de katılacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini ve yüksek seviyedeki kullanım becerisini tek F-16 uçağıyla sunan Solo Türk, katıldığı uluslararası etkinliklerde büyük ilgi görüyor.