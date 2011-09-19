-Solo Türk Belçika'da BRÜKSEL (A.A) - 18.09.2011 - Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi Solo Türk, Belçika'nın Sanicole Havacılık Kulübü'nün düzenlediği 35'inci uluslararası hava şovunda hayranlık uyandırdı. Belçika'nın Hollanda sınırı yakınlarındaki Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava şovunu izleyen yaklaşık 25 bin seyirci, Solo Türk pilotlarından imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Gösteride Belçika, Hollanda, İngiltere, Fransa, ABD, İspanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya hava kuvvetlerinden uçak ve helikopterlerle Red Bull ve Breitling gibi özel takımlar da sahne aldı. Solo Türk pilotu Binbaşı Murat Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın bulutlu olması nedeniyle alçak paket uçmak zorunda kalmasına rağmen kendisi açısından güzel bir gösteri olduğunu söyledi. Keleş, 2011'in Türk Hava Kuvvetleri'nin milletine 100. yıl armağanı olarak kurulan ve ilk gösteri uçuşunu nisan ayında yapan Solo Türk'ün bu kadar kısa süre içinde birçok milli ve uluslararası başarıya imza attığını ve İngiltere'de en iyi uçuş gösterisi ödülü aldığını hatırlattı. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da ve 15 Kasım'da KKTC'de olmak üzere 2 hava gösterisi daha düzenlemeyi planladıklarını belirten Keleş, gelecek yılki gösterilerinden farklı hareketler sergileyeceklerini anlattı. Keleş, grafik tasarımı Murat Dorkip tarafından yapılan Solo Türk gösteri uçağının farklı boya tasarımıyla özellikle yurtdışındaki gösterilerde hava fotoğrafçılarının yoğun ilgisini çektiğini dile getirdi.