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Spor

Soldado'dan büyük fedakarlık

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA) Süper Lig'in 13'üncü haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Roberto Soldado büyük bir fedakarlık yaptı

27 Kasım 2017 01:05

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Antalyaspor\'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe\'de Roberto Soldado büyük bir fedakarlık yaptı.
İspanyol oyuncunun kayınvalidesi Anna Alvarez\'in, pankreasında tümör olduğu için yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Soldado, Antalyaspor\'a karşı forma giymek ve takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak adına İspanya\'ya gidiş tarihini erteledi. Soldado\'nun kayınvalidesinin şu anda uyutulduğu ve durumunun kötü olduğu belirtilirken, İspanyol yıldızın, yarın sabah İspanya\'ya gitmesi bekleniyor.
Öte yandan mücadelenin 67\'nci dakikasında Aatif Chahechouhe\'nun yerine oyuna giren Roberto Soldado, sakatlık geçirerek 76\'ncı dakikada oyundan çıktı ve yerini Mathieu Valbuena\'ya bıraktı. Maçı tamamlayamayan yıldız futbolcunun sol dizinde yoğun bir ağrı hissettiği öğrenildi. Soldado\'nun tedavisine, İspanya\'dan döndüğünde başlanacak.

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