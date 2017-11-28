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Spor

Soldado'da tedirgin bekleyiş

İSTANBUL,(DHA) - FENERBAHÇE'nin, Antalya deplasmanında sakatlığı nedeniyle 9 dakika oyunda kalabilen Saldado'nun kesin durumunun yarın (çarşamba) belli olacağı öğrenildi

28 Kasım 2017 19:03

İSTANBUL,(DHA) - FENERBAHÇE\'nin, Antalya deplasmanında sakatlığı nedeniyle 9 dakika oyunda kalabilen Saldado\'nun kesin durumunun yarın (çarşamba) belli olacağı öğrenildi.
İspanya\'da geçen sezon Villareal\'da sağ diz çapraz bağlarının kopması yüzünden 6 ay forma giyemeyen yıldız golcünün, aynı yerden sorun yaşadığı, ancak MR sonucu sonrası kesin teşhisin konulabileceği bildirildi. Antalya önünde darbe almamasına rağmen yere çöken Soldado\'nu, Cruicate Ligament Rupture denilen sıkıntı yüzünden, ödem oluşunca bile büyük ağrı çektiği ileri sürüldü. İspanya\'da kayınvalidesinin cenazesine katılan İspanyol golcünün ilk MR sonuçlarında ödem tespit edildi ve ikinci MR\'a göre durumumun netleşeceği vurgulandı. Soldado\'nun aynı çapraz bağlarındaki sıkıntısının ameliyatı gerektirmediği de vurgulandı. Golcü oyuncu Kasımpaşa önünde risk edilemeyecek. 
Bu durumda Janssen\'ın cezalı, Fernandao\'nun ise sakat olması yüzünden Robin van Persie\'nin aylar sonra forma giyebileceği, ancak Teknik Direktör Aykut Kocaman\'ın kesin bir karar vermediği de ifade edildi. Önce kupada Adanademirspor maçı hafta sonunda ise Kasımpaşa karşılaşması oynanacak.
(FOTOĞRAFLI)

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