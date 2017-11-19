Soldado, Sivasspor'a patladı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe, Soldado'nun hat-trick yaparak yıldızlaştığı karşılaşmada rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada çok kritik bir galibiyet alan Sarı Lacivertliler, liderle arasındaki puan farkını da 6'ya düşürerek zirve yarışına yeniden ortak oldu.

Süper Lig' deki son 3 karşılaşmasından da beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, oldukça gergin geçen milli aranın ardından 12. haftaya yeni bir sayfa açma umuduyla başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman, uzun süredir forma giymeyen Aatif ve Mehmet Topal'a ilk 11'de şans verirken, Sarı Lacivertliler daha istekli bir oyun sergiledi ve yaklaşık yarım saat 10 kişi mücadele eden rakibini 4-1'lik skorla mağlup ederek rakiplerin puan kaybettiği haftada zirve yarışına yeniden ortak oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Nabil Dirar ile 20 dakika içinde hattrick yapan Roberto Soldado kaydetti. Sivasspor'un tek golünü atan Bifouma ise 65. dakikada oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 20 puana yükselirken, lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını da 6'ya düşürmüş oldu.

Maçın özeti

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'1Mücadele Fenerbahçe'nin vuruşu ile başladı

Mehmet Topal orta yapıyor.

Defans uzaklaştırıldı

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'3 İsmail Köybaşı orta yapıyor.

Ziya Erdal topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Sivasspor takımından Delvin N'Dinga, Aatif Chahechouhe ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

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'5 Giuliano kaleye giden şutu rakipten dönüyor.

Fenerbahçe adına Giuliano sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Delvin N'Dinga topu uzaklaştırıyor

Fenerbahçe takımından Aatif Chahechouhe orta yaparak topu ceza sahasına göndermeye çalışıyor, ancak rakip oyuncu bunu engelliyor.

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'10 Serhiy Rybalka orta yapıyor.

Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Delvin N'Dinga orta yapıyor.

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'11 Nabil Dirar topu kornere göndererek uzaklaştırıyor

Sivasspor takımından Arouna Kone, Volkan Demirel ile mücadele ederken rakibine tehlikeli bir müdahalede bulunuyor.

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'14 Fenerbahçe rakip sahada taç atışını kullanıyor.

Nabil Dirar ceza sahası dışından yaptığı vuruşta hedefi bulamıyor

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'15 Aatif Chahechouhe orta yapıyor.

Sergio Rochet çıkıyor ve topa hakim oluyor.

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'17 İsmail Köybaşı orta yapıyor.

Demir Grup Sivasspor takımından Mattias Bjaersmyr araya girerek rakip takımın atağını kesiyor.

Fenerbahçe atağında Aatif Chahechouhe ofsayta düşüyor.

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'19-20 Fenerbahçe takımından Şener Özbayraklı, Serhiy Rybalka ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

Fenerbahçe rakip sahada taç atışını kullanıyor.

İsmail Köybaşı orta yapıyor.

enerbahçe takımından Giuliano topa kafa vuruyor, top açılıyor.

Mehmet Topla’ın şutu kalecide kaldı.

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'22 Thievy Bifouma tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

Şener Özbayraklı orta yapıyor.

Mattias Bjaersmyr topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'24 Fenerbahçe takımından Nabil Dirar orta yaparak topu ceza sahasına göndermeye çalışıyor, ancak rakip oyuncu bunu engelliyor.

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'25 Giuliano orta yapıyor.

Vitaliy Dyakov topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Aatif Chahechouhe ceza sahasının dışından şutunu çekiyor, ancak kaleci kurtarıyor.

Fenerbahçe atağında Vincent Janssen ofsayta düşüyor.

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'27 Fenerbahçe takımından İsmail Köybaşı, Hakan Arslan ile mücadele ederken rakibine tehlikeli bir müdahalede bulunuyor.

Fenerbahçe rakip sahada taç atışını kullanıyor, uzaklaştırıldı.

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'29-30 Şener Özbayraklı orta yapıyor.

Vitaliy Dyakov topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Fenerbahçe takımından Şener Özbayraklı, Arouna Kone ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

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'31 GOL!!Janssen'in pasında düzgün vurar Dirar golü buldu.

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'35-36 Vincent Janssen topa elle müdahale ediyor.

Ziya Erdal, Mehmet Topal tarafından arkadan itilerek faule maruz kaldı.

Arouna Kone topa elle müdahale ediyor.

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'37 Dirar'ın şutu az farkla dışarı gitti

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'38 Sivasspor takımından Arouna Kone, Roman Neustaedter ile mücadele ederken rakibine tehlikeli bir müdahalede bulunuyor.

Fenerbahçe tempoyu düşürdü ve oyunun hakimi.

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'41 Serhiy Rybalka ceza sahası dışından yaptığı vuruşta hedefi bulamıyor.

Dirar pas veremeyince şut çekti top dışarıda

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'43 Serhiy Rybalka sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Mehmet Topal topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'45-45+1 Ziya Erdal orta yapıyor.

Serhiy Rybalka topa kafa vuruyor, top dışarı çıkıyor.

Hakem ilk 45 dakikayı bitirdi.

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İkinci yarı

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'45 İkinci yarı başladı

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'46 İkinci yarının hemen başında Thievy Bifouma golü atan oyuncu oldu 1-1

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'50 Giuliano serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Sergio Rochet savunmada hata yaptı.

Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

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'53-54 İsmail Köybaşı orta yapıyor.

Ziya Erdal topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Şener Özbayraklı kendini yere attığından dolayı sarı kartı görüyor.

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'57-58-59 Sivasspor takımından Auremir, Souza ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

Auremir için sarı kart çıktı.

Fenerbahçe takımından Nabil Dirar orta yaparak topu ceza sahasına göndermeye çalışıyor, ancak rakip oyuncu bunu engelliyor.

Mehmet Topal, Hakan Arslan ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

Mehmet Topal sarı kart görüyor

Sakatlanan Delvin N'Dinga tedavi edilmek üzere saha kenarına alınıyor.

Aatif'ın yerine Soldado oyuna girdi

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'60 Ceza sahası içinde karambolde dönen topu Soldado tamamladı

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'65 Bifouma Mehmet Topal'a yaptığı sert müdehale sonrası sarı kart gördü

İtirazlarına devam eden Bifouma ikinci sarıdan kırfmızı kart gördü

Sivasspor 10 kişi kaldı

İtiraz eden Ziya'ya da sarı kart çıktı.

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'66 Sivasspor takımından Emre Kılınç, Roman Neustaedter ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

Emre Kılınç sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

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'69 Mehmet Topal, Ziya Erdal ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

Ziya yerde kaldı oyun durdu.

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'71Sivasspor takımından Hakan Arslan, Giuliano ile mücadele ederken rakibine tehlikeli bir müdahalede bulunuyor.

Hakan Arslan sarı kart gördü.

Serhiy Rybalka oyundan çıkıyor ve yerine Rıdvan Şimşek oyuna dahil oluyor.

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'74 Vincent Janssen tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü

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'75-76 İsmail Köybaşı, Rıdvan Şimşek ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

Delvin N'Dinga, Nabil Dirar ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

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'77 Soldado Fenerbahçe'nin 3. kendisinin 2. golünü attı

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'79 Vincent Janssen oyundan çıkıyor ve yerine Mehmet Ekici oyuna dahil oluyor.

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'81 Guliano'nun pasında Soldado hattrick yapıyor 4-1

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'83-85 Arouna Kone oyundan çıkıyor ve yerine Muhammet Demir oyuna dahil oluyor.

Mehmet Topal oyundan çıkıyor ve yerine Oguz Guctekin oyuna dahil oluyor.

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'87 Fenerbahçe adına köşe atışını Giuliano sol taraftan kullanıyor.

Giuliano orta yapıyor.

Ziya Erdal uzaklaştırdı.

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'88 Rıdvan, İsmail Köybaşı tarafından itildi.

İsmail Köybaşı sarı kart gördü.

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'90+3 maç 4-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi

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