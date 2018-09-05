Soldado hayal kırıklığı yaşıyor

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Roberto Soldado, UEFA Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirilen kadroda yer almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.



Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Soldado, "UEFA listesinde olmamaktan dolayı büyük hayal kırıklığı içindeyim. Ama şu anda tek isteğim takım arkadaşlarıma destek olmak ve yarışacağımız diğer kulvarlarda takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak" dedi.

UEFA listesinde olmamaktan dolayı büyük hayal kırıklığı içindeyim. Ama şu anda tek isteğim takım arkadaşlarıma destek olmak ve yarışacağımız diğer kulvarlarda takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak. — Roberto Soldado (@R9Soldado) 5 Eylül 2018