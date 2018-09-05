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Spor

Soldado hayal kırıklığı yaşıyor

"Şu anda tek isteğim takım arkadaşlarıma destek olmak"

05 Eylül 2018 19:27

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Roberto Soldado, UEFA Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirilen kadroda yer almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Soldado, "UEFA listesinde olmamaktan dolayı büyük hayal kırıklığı içindeyim. Ama şu anda tek isteğim takım arkadaşlarıma destek olmak ve yarışacağımız diğer kulvarlarda takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak" dedi.

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Roberto SoldadoFenerbahçeUEFA Avrupa Ligilistekadro dışı
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