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Spor

Soldado, Güiza'yı geride bıraktı

18 Mayıs 2009 22:01


İspanya La Liga takımlarından Getafe'de bu sezon 12. golünü atan Reoberto Soldado, Daniel Güiza'nın elinde olan Getafe'deki gol rekorunu geçti.

Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Güiza'nın Getafe'deki gol rekoru tarihe karıştı.

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Güiza, Getafe'de oynadığı 2006-2007 sezonunda attığı 11 golle kulüp tarihindeki en golcü futbolcu rekorunu elinde bulunduruyordu.

La Liga'da geçen hafta sonu deplasmanda Deportivo ile 1-1 berabere kalan Getafe'nin golünü atan Soldado, bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkartarak, Güiza'dan bu rekoru aldı.

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