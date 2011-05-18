Solculara sanal saldırı

T24- Sol-sosyalist, muhalif internet haber sitelerine yönelik saldırılar sistematik bir hal aldı. BirGün, Bianet ve sendika.org kaynağı belirsiz sanal ataklara maruz kaldı.

Evrensel'in haberine göre dün en az 200 farklı IP üzerinden yürütülen ve ‘zombi atak’ adı verilen saldırılardan sonra neredeyse kullanılamaz hale gelen BirGün Gazetesi’nin internet portalı Birgun.net teknik servisin yoğun çabaları sonucunda yeniden kullanılabilir hale geldi.

Bugünse Bağımsız İletişim Ağı, Bianet.org’a saldırı düzenlendi. Saniyede 14 milyon veri paket gönderen DDoS(okuyucularının erişmesini imkansız hale getiren sahte bir yoğunluk yaratan saldırı) saldırısına maruz kalan Bianet.org’a halen erişilemiyor.

Akşam saatlerinde sendika.org’a da bir saldırı düzenlendi. Siteye girilemiyor.