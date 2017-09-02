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Solcu siyasetçinin 'Marx' hatasını ülkücü vekil düzeltti

"Marx'ın güzel bir sözü var; 'Bir kulübede saraydakinden farklı düşünülür.' Zafere giden 30 Ağustos'ta da iki farklı düşünce vardı"

02 Eylül 2017 18:29

Esenyurt'un eski belediye başkanı Gürbüz Çapan, Karl Marx'a ait olduğunu iddia ettiği bir sözü sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, o sözün Marx'a değil Alman felsefeci Feuerbach'ın olduğunu yazdı. Çapan'dan Kaya'ya teşekkür ederek hatasını düzeltti.

Sol siyasete yakın kimliği ile tanınan Gürbüz Çapan, kişisel Twitter hesabından, "Marx'ın güzel bir sözü var; 'Bir kulübede saraydakinden farklı düşünülür.' Zafere giden 30 Ağustos'ta da iki farklı düşünce vardı" sözünü paylaştı.

Ancak eski Ülkü Ocakları Başkanı, MHP’li Atila Kaya, sözün Marx'a ait olmadığını, Feuerbach'ın olduğunu yazdı. Kaya, Feurbach'ın sözünü Marksizm'in öncülerinden Friedrich Engels'in aktardığı kitabı da hatırlattı.

Çapan da Kaya'nın Marksizmin temel eserlerine atıf yapan düzeltmesini onaylayarak, "MHP vekili Sn. Atila Kaya'ya düzeltme için teşekkürler; bu zincirdeki söz Marx'ın değil, Feuerbach'ın" yazdı.

 

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