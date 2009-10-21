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Dünya

Solana: İsrail, AB'ye Hırvatistan'dan daha yakın

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana, İsrail'in, aday ülke Hırvatistan'dan AB ile daha yakın ilişkisi olduğunu belirtti.

21 Ekim 2009 03:00

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana, İsrail'in, aday ülke Hırvatistan'dan AB ile daha yakın ilişkisi olduğunu belirtti.

CnnTürk'ün haberinde Solana, Kudüs'te iş adamları ve siyasi liderlerin katıldığı bir konferansta coşkulu alkışlar arasında yaptığı konuşmada, İsrail'in, AB'nin araştırma ve teknoloji programlarına katıldığını vurgulayarak, "Kıta dışındaki hiçbir ülkenin İsrail gibi AB ile ilişkileri yok" dedi.

Dinleyicilere bakarak, "Hırvatistan Cumhurbaşkanını burada göremiyorum. Ama burada olmadığına göre size söyleyeyim. Hırvatistan, AB'nin bir parçası olmaya aday. Sizin AB ile bugünkü ilişkiniz, Hırvatistan'ın ilişkisinden güçlü. Bunu ona (Hırvatistan Cumhurbaşkanı) söylemeyin" diye konuştu.

İsrail'i ziyaret eden Hırvatistan Cumhurbaşkanı Stipe Mesiç'in bugün bir konferansta konuşma yapması bekleniyor.

AB üyeliğini öncelikli konusu olarak gören Hırvatistan'ın 2012 yılında üye olabileceği belirtiliyor. AB'nin programlarına aktif olarak katılan İsrail ise AB'ye üyelik için resmi başvuruda bulunmadı.

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