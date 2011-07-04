-SOLAK HABER-İŞ GENEL BAŞKANI ANKARA (A.A) - 04.07.2011 - Türkiye Haber-İş'in Genel Başkanlığına Veli Solak seçildi. Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, sendikanın Olağanüstü Genel Kurulu 2-3 Temmuz'da Tes-İş Genel Merkezi Konferans Salonunda yapıldı. İki listenin yarıştığı seçimlerde, Genel Başkanlığa Veli Solak, Genel Sekreterliğe Levent Dokuyucu, Genel Mali Sekreterliğe Salih Daşdemir, Genel Eğitim Sekreterliğine Alaittin Değirmenci ve Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine de Turgut Aktaş seçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Genel Başkan Veli Solak genel kurula teşekkür etti. Solak, bundan sonraki dönemde geçmişe takılmadan, sendikal birlik ve beraberlik için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.