'Sola Çek' grubundan Gökçek’e veda partisi

'Gökçek Gitçek! Sola’çek!' sloganıyla bir araya gelen grup seçimler öncesi son etkinliklerini 28 Mart Cumartesi günü Kızılay Sakarya Caddesi’nde 'Gökçek’e Veda Partisi' düzenleyerek yapacak.



Adlarını ilk olarak Melih Gökçek’i temsili eşşeğe bindirerek duyurdular. Şimdi de seçimler öncesinde son etkinliklerini yapmaya hazırlanıyorlar: Melih Gökçek’e ‘Veda Partisi’.



Partide kendi adlarını taşıyan Sola Çek Band ve eski 45’likler yer alacak.



“Gökçek Gitçek! Sola’çek!” sloganıyla partilerden bağımsız olarak biraraya gelenler solacek.org internet sitesinde kendilerini “Ankara’da, artık son 15 yıldır yaşayamayan, isyan eden, isyanını eyleme dönüştürmek isteyen, belediye tarafından soyulmaktan bıkmış, temiz hava, temiz su, temiz ulaşım ve temiz belediyecilik talebini yerel seçimlerde sokaklara taşıyacak aktivistler” olarak tanıtıyor.



Grup, “Elini kolunu sallayarak, temiz havada, arabasız kaldırımlarda, özgür parklarda, engelsiz yollarda yürüme, dilediği yerden dilediği yere, konforlu toplu taşıma araçlarıyla gidebilme, damacanalardan birilerini zengin ederek değil, evindeki musluğundan akacak suyu içebilme; hemşehrisini keyfi zamlarla soymayan, ırkçı politikalardan arınmış, rant peşinde koşmayan, kaynak kullanımında akılcı, ücretsiz veya ucuz hizmet ve belediyecilik talep etme hakkını, torunlarının torunlarının torunlarına, yaşanabilir bir kenti miras bırakma” hakkının doğal heşehrilik hakkı olduğunu savunuyor.



Mutlu olarak kazanabiliriz



“Sola Çek” grubundan konuştuğumuz Önder ‘Solaçek’ neden 'Veda Partisi' düzenlediklerini “Bu kent Melih Gökçek’le 15 yıl boyunca o kadar mutsuz oldu ki biz ancak mutlu olarak kazanabiliriz, mutsuz olarak kazanamayız. Mutsuzluğumuzdan Gökçek pay çıkartıyor” sözleriyle açıklıyor.



‘Solaçek’ Melih Gökçek’in gideceğinden emin olduklarını söylüyor ve “biz aslında bu kentin Melih Gökçek’i seçmediğini söylüyoruz. Solun bölünmesinden dolayı Gökçek kazandı. En son 2004 yılında da bölününce 560 bin kişi sandığa gitmedi. Bunların bir kısmı yine Gökçek gidecekti ama şu anda avantajımız tek aday olması” diyor.



Seçimlerde solun tek adayı olarak CHP adayı Murat Karayalçın’ı desteklemelerine karşın aralarında herhangi bir bağ olmadığını belirten Önder ‘Solaçek’ “Biz Karayalçın’dan bağımsız seçim kampanyası yürütüyoruz. Hiçbir zaman Karayalçın’ın ve CHP’nin logosunu kullanmadık. Çünkü biz bağımsız bir kampanya yapmayı önemsiyoruz. Çünkü bu kentte bağımsız düşünen insanlar var” diyor.



“Gökçek Gitçek! Sola’çek!” sloganın çıkışını ise şöyle anlatıyor: “15 yıldır Gökçek’in kentsel uygulamalarından korkunç rahatsızız. Bu kent Gökçek’i haketmiyor. O yüzden ‘Gökçek Gidecek!’.



‘Sola Çek!’ çünkü bu kentte çok ciddi bir sol taban var. Böyle bir kentin Gökçek’e layık olduğunu düşünmüyoruz. Biz önce kendimizi sola çekerek başlamak istedik. Gökçek “Ben böyle heykellere tükürürüm” diyor. Heykellere tüküren bir belediye başkanı tartışmaları yaptık. Melih Gökçek üzerinden yaptığımız tartışma bizi o kadar sağa kaydırdı ki aslında bizim yapmamız gereken şey bu kenti heykellerin, meydanların, insanların kenti yapmak olmalıydı. O yüzden bizim sola çekmeye gerçekten çok ihtiyacımız var. “



Umut ve heyecan yarattık



Önder ‘Solaçek’ kampanya ile ilgili olarak da umutlu “Bizim adımıza herşey çok güzel gidiyor. Biz ilk defa birşeyi başardık. Bu kentin umutlarını artırmak konusunda bireylerin rol alabileceğini gösterdik. Şimdiye kadar 20’den fazla toplantı, etkinlik ve eylem yaptık. Hakikatten güzel bir iş yaptık. Bir umut, heyecan yarattık. Solda tek aday çıkmasıda çok ciddi bir avantajdı. Bunu da kampanyada çok iyi kullandığımızı düşünüyorum” diyor.