'Sola açık bir CHP iktidar olur'

Gazeteci, yazar Necdet Saraç "Laik, demokratik bir Türkiye kurmak için CHP’nin cephesinin sola dönmesi gerektiğini" söyledi.

CHP "Sol Kanat Hareketi"nin düzenlediği “Türbalanstaki Türkiye’de CHP nasıl iktidar olur” paneli 6 Aralık Cumartesi günü Üsküdar Petrol İş Sendikası salonunda gerçekleştirildi.

CHP PM Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş, CHP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı Yrd. Doç. Yunus Emre ve gazeteci, yazar Necdet Saraç katıldı.

Yrd. Doç. Yunus Emre, sosyal demokrasinin tarihini ve gelişim sürecini hem Türkiye’den, hem de dünyadan örneklerle anlatırken, “sosyal demokrasinin sola dayanması” gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş ise, bütün sosyal demokrat partilerde kanatların olmasının normal ve geliştirici olduğunu ifade etti. 2015 seçimlerin için bütün parti organlarından destek isteyeceklerini belirten Karakaş, “güçlü bir yürüyüş için 2015 seçim deklerasyonu bütün CHP’lilerle hazırlanacak” dedi.

'İnandırıcılık ve güvenilirlik sorunu var'

Gazeteci, yazar Necdet Saraç ise CHP’nin programatik sorunlarının ve projelerinin ötesinde esas olarak “inandırıcılık ve güvenilirlik sorunu” olduğunu belirtti. Saraç, “AKP’yi seçimlerde yenmek ve yeninden laik demokratik bir Türkiye kurmak için CHP’nin hem cephesini sola dönmesi, hem de AKP karşıtı bütün siyasi ve toplumsal kesimlerle ittifak yapması gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

Panele katılan CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ise yaptığı konuşmada, “Ne kendimize ne de partimize haksızlık yapmayalım. Her konuda projelerimiz var, sorun bunları geniş kitlelere taşımak” dedi.

CHP'li milletvekilleri tarafından katılımın yoğun olduğu panelde Özkan Kaplan ve Semra Engin’in hazırladığı “Denizlerin Gezi’ye” uzanan cinevizyon gösterisi izlendi.