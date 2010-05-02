Sol yerine sağ dedi: 114 kişi öldü

T24 - Kamerun'daki Douala havalanından havalandıktan iki dakikadan az bir süre sonra 114 yolcusuyla düşen Kenya Havayolları'na ait KQ507 sefer sayılı yolcu uçağının ikinci kaptanın, pilota sol yerine sağa dönmesini söylediği için düştüğü ortaya çıktı.



114 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği kazadan sonra yapılan kara kutu incelemesinde, pilotun uçağın dönerken kontrolsüz bir şekilde yan yattığını farkedemediği ve ikinci kaptanın pilota yanlış yöne dönmesi yönünde bağırdığı belirlendi.



Fırtınalı bir havada karanlıkta tırmanışa geçen pilot yönünü şaşırmıştı ve uçağın sağa doğru yan yattığını çok geç farketti.



Kara kutu incelemesinde pilotun kontrolü yeniden sağlamaya çalışırken "Düşüyoruz" dediği duyuluyor. Biraz sonra 23 yaşındaki ikinci kaptan yanlışlıkla pilota sağa dönmesini söylüyor, sonra "sol, sol, sol" diye bağırıyor. Ancak altı aylık Boeing 737-800, saniyeler sonra düşüyor.



Fildişi Sahili'nden gelip Douala'ya inen uçağın Nairobi'ye devam etmesi planlanıyordu. Yapılan ilk incelemelerde fırtınanın kazaya yol açtığı söylenmişti. Ancak dün açıklanan kaza raporunda kalkış sırasındaki pilotaj hatasının uçağın düşmesine yol açtığı belirlendi.







