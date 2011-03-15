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Sol yanı felç oldu riski atlatamadı

Doktorları hayati tehlikesi süren Tatlıses’in uyutulduğunu, bu sabah uyandırılıp uyandırılmayacağına karar verileceğini açıkladı.

15 Mart 2011 02:00

T24 - Tatlıses sol şakağından girip dört parmak üstten çıkan bir kurşunla yaralandı. Ayrıca yüzünde de cam kırıklarının neden olduğu yaraların bulunduğu öğrenildi. Doktorları hayati tehlikesi süren Tatlıses’in uyutulduğunu, bu sabah uyandırılıp uyandırılmayacağına karar verileceğini açıkladı.

Uğradığı silahlı saldırıda başına isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan İbrahim Tatlıses ile boğazından giren kurşunla yaralanan Buket Çakıcı, saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulan şoförü Hakan Çalışkan tarafından önce Özel Levent Hastanesi’ne kaldırıldı. Tatlıses’in durumuyla ilgili bilgi veren beyin cerrahı Prof.Dr. İlhan Elmacı, Tatlıses’in beynindeki kanamanın durdurulduğu ancak hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. 


Kafa kemikleri karın boşluğunda

Prof.Dr. İlhan Elmacı, “Hastaneye ilk geldiğinde ateşli silah yaralanmasına bağlı olan sağ kafa kemiklerinde beynin ön ve yan kemiği diyebileceğimiz bölgede, parçalı kırıklar beyin zarında ciddi bir hasar, beyin zarı ve beyin arasında kanama ve beyin içinde kanama olmak üzere, sağ beyin yarısını içine alan ve ileri derece tramvatik bir beyin hasarı söz konusuydu. Kafa içi basıncı düşürmeye yönelik olan ameliyattan sonra beyin zarının genişletmeye yönelik bir cerrahi girişim yaptık. Kafa kemiklerini de geçici bir süre, karın boşluğuna yerleştirdik. Tabii yerine koymak üzere. İlk planımız, Tatlıses’i ilaçlarla 24 saat uyutmaktır. Kafa içi basıncını atlatmak için. İlk olayın olduğu noktaya göre daha iyi bir noktadayız. Hayati risk devam etmektedir ama azalmış olduğunu düşünüyorum.” 


Yüzüne plastik cerrahi operasyonu

Tatlıses’in sol şakağından girip dört parmak üstten çıkan bir kurşunla yaralandığı, ayrıca yüzünde de cam kırıklarının neden olduğu yaraların bulunduğu öğrenildi. Prof.Dr. Elmacı, “Kurşun girdiği esnada kemikte kırık meydana geldi. Bu kırık parçaları beynin içine doğru hareket ederken, kurşunu sektirmiş ve öne doğru sekmesiyle kurşun önden çıktı. Hastaneye getirildiğinde sol vücut yarısında felç vardı. Kalıcı bir hasar olabilir. Ameliyat kalıcı hasarı da önlemeye dönük bir ameliyattı. Başka bir ameliyat şu anda gerekmiyor” dedi. Cam kırıklarıyla yüzünden yaralanan Tatlıses’e plastik cerrahi müdahale de yapıldı. 


Hayati tehlikesi yüksek riskli

Prof.Dr. İlhan Elmacı saat 16.00’da yaptığı açıklamada ise “Sayın İbrahim Tatlıses’in hayati tehliyesi yüksek riskli olarak devam ediyor. Ameliyat sonrasında ortaya çıkan olumsuz bir gelişme yok. Yarın (bu) sabah saatlerinde çekilecek bilgisayarlı tomografi sonrası uyandırılıp uyandırılmayacağına karar vereceğiz. Sonraki operasyonlara da yarın belli olacak” diye konuştu.


 

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