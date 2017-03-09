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Deutsche Welle

Sol Parti: Türkiye ile silah ticareti bitirilsin

Alman Sol Parti Federal Meclis'te Başbakan Angela Merkel'in Türkiye politikalarını sert bir dille eleştirerek, Türkiye ile silah ticaretine son verilmesini talep etti.

09 Mart 2017 20:17

Sol Parti perşembe günü Federal Meclis'te yapılan oturumda Başbakan Angela Merkel'in Türkiye politikalarını sert bir dille eleştirerek, Türkiye ile yapılan silah ticaretinin bitirilmesi talebinde bulundu. Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasını, "Merkel-Erdoğan Paktı" olarak tanımlayarak, anlaşmayla federal hükümetin kendini şantaja açık hale getirdiğini savundu.

Dağdelen konuşmasında Türkiye'ye yapılan silah ihracatını eleştirerek, "Erdoğan'ın Kürtlere karşı savaş yürüttüğünü bilmelerine rağmen, Erdoğan'a silah ihraç ediyorlar" şeklinde konuştu. Sevim Dağdelen ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da istenmediğini de sözlerine ekledi.

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch da Federal Hükümet'in "artık nihayet elindeki imkânları kullanmasını" talep etti. Bartsch, Türkiye'ye Avrupa Birliği'nden ödenen yardımların dondurulması imkânını hatırlattı. Bartsch da Merkel'e Ankara'ya yönelik uygulanacak yaptırımları hatırlatarak, "Şimdi burada tüm imkanların tükendiğini söylerseniz, bu gerçeklikten uzak bir yaklaşım olur" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel de Federal Meclis'te yaptığı hükümet açıklamasında, Türk siyasilerin Nazi benzetmelerini sert bir dille eleştirdi. Bu benzetmelerin yorum yapılamayacak kadar "yersiz" olduğunu kaydeden Merkel, Türkiye'nin Nazi benzetmelerine son vermesi gerektiğini kaydetti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/GA/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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