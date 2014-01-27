'Ergenekon, Balyoz davalardaki deliller sahte çıkarsa özür dileriz'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, CNNTürk ekranlarında Enver Aysever'in sorularını yanıtladı. Kuzu, "Sabah kalktık İçişleri Bakanı'nın oğlu, Adalet Bakanı'nın oğlu, Başbakan'ın oğlu içeriye alınmış mesela. Gelişmiş ülkelerde olsa helal olsun derdik. Ama bu Türkiye'de ileri demokrasinin belirtisi değil ben seni de alırım demektir" dedi.

'Solcular az hırsızlık yapıyor çünkü...'

Enver Aysever'in "Neden solcular genelde siyasi suçlardan içeri giriyor da sağcılar hırsızlıktan giriyor?" sorusuna, Kuzu, "Sol iktidara az geldiği için az hırsızlık yapıyor" yanıtını verdi.

'Çayı fazla kaçırmıştım, tweet attım'

Kuzu, Gülen cemaati mensubu 2000 kişinin fişlenmesi olayını Twitter'dan açıklamasıyla ilgili olarak, "O gün yılbaşı gecesiydi. Çayı da biraz fazla kaçırdım. Gazetede gördüm, tweet attım. Listede 2000 kişi var dedim" gerekçesini öne sürdü.

'Suriye'ye pek çok ülke silah gönderiyor'

"Suriye'ye pek çok ülke silah gönderiyor ama onlarınki yakalanmıyor."

'Ergenekon ve Balyoz için gerekirse özür dileriz'

"Savcı Öz çok önceden Ergenekon, Balyoz davalarından çekildi. Hakkında çıkan haberler, basında önplana çıkması rahatsızlık yarattığı gibi. Savcı Öz benim üniversiteden öğrencim. Adalette ufacık bir leke bile rahatsız eder. Gerçekten Ergenekon'da ve Balyoz'da hatalar varsa düzeltilir. Ergenekon, Balyoz davalardaki delillerin sahte uydurmaca olduğu ortaya çıkarsa özür dileriz."

'Savcı, devletin ajanıdır'

"Savcı dediğin devletin ajanıdır. Kötü anlamda değil. Devlete haber verir."

'Gelişmiş ülkede olsa helal olsun derdik'

"Bilal Erdoğan'ı kim koruyor diye bir şey yok. Sabah kalktık İçişleri Bakanı'nın oğlu, Adalet Bakanı'nın oğlu, Başbakan'ın oğlu içeriye alınmış mesela. Gelişmiş ülkelerde olsa helal olsun derdik. Avrupa'da paralleli olmayan bir devlet olsa ne güzel demokrasinin geldiği nokta derdik. Ama bu Türkiye'de ileri demokrasinin belirtisi değil ben seni de alırım demektir. 3 bakanın oğlu bir anda alınmasının yansıması bakımından Türkan Saylan'ın alınması aynı olmaz. Ben de o zaman Türkan Saylan'ın o şekilde alınmasını kınamıştım. Bilal'le ilgili dosyada savcının tutumu beni rahatsız ediyor. Bu dosya kesinlikle kapatılmaz. Yolsuzlukların kapatılması gibi bir durum sözkonusu değil. Bilal'in konusuda zaten yardım vakfıyla ilgilidir."