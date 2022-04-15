İstanbul Maltepe'deki Süreyya Plajı Marmaray durağında masa kurup bildiri dağıtan SOL Genç üyelerine bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.

BirGün'ün haberine göre "Gericilik ne, siz kendinizi ne sanıyorsunuz, burada bu masayı açamazsınız" diyen saldırganlar, üç SOL Genç üyesini darp etti. Ayrıca bıçak çeken saldırganlar, çevredeki insanlara da saldırıda bulundu.

Saldırı sonrası SOL Genç üyeleri darp raporu almak için hastaneye gitti. Saldırıya uğrayan SOL Genç'liler, saldırganlardan şikâyetçi olacaklarını belirtti.