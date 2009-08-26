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Spor

Sol Campbell Notts County'de

Sol Campbell, İngilitere İkinci Ligi ekiplerinden Notts County ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

26 Ağustos 2009 03:00

Bir dönem İngiltere Milli Takımı'ndan da forma giyen tecrübeli savunma oyuncusu Sol Campbell, İngilitere İkinci Ligi ekiplerinden Notts County ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 

İngiltere Milli Takımı'nın eski oyuncularından Sol Campbell, Ada'nın 4. düzey ligi olan League Two'da mücadele eden Notts County ile anlaştı

İngiltere'nin en eski profesyonel futbol kulübü olma özelliği taşıyan Notts County ile 5 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncu, 34 yaşına gelmesine rağmen üst düzey futbol oynayabilecek güçte olduğunu söyledi.

Preimer Lig'de Arsenal ile iki lig, üç FA Cup şampiyonluğu yaşayan Campbell, geçtiğimiz ay Portsmouth'dan bedelsiz olarak ayrılmıştı.

Campbell, yeni kulübünde futbol direktörü olarak görev yapan, eski İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Sven-Goran Eriksson ile birlikte çalışacak. <br> <br>

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