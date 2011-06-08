Şok'un satış öyküsü: Her şey bir haftada bitti

T24- Murat Ülker'in lider sermayedar olduğu Gözde Finansal Hizmetler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Atilla Kurama, Migros'un Şok hisselerinin satışıyla ilgili olarak, Migros yönetiminin, bu tür haberlerin kısa süre içinde duyulup, şirket hisselerinde spekülasyona yol açabileceği kaygısı ile bu konuda belirli çekinceleri olduğunu belirterek, ''Biz de aynı çekinceleri paylaştığımızı, bunları kısa sürede çözebilecek imkanlarımız olduğunu anlattık. Bir hafta gibi süre içerisinde bu işi tamamladık'' dedi.





Atilla Kurama, Gözde Finansal Hizmetler AŞ ve Bizim Toptan Satış Mağazaları AŞ'nin, Migros ile Şok'taki hisselerinin satışına ilişkin hisse devir sözleşmesi imzalaması konusunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisindeki gelişmeyle beraber perakende sektörünün de ciddi gelişme kaydettiğini, insanların tüketim alışkanlıklarının markalı ürünler ve marka çevresinde oluşan zincirlere doğru yöneldiğini gördüklerini, kendilerinin de bu fırsattan istifade etmek istediklerini söyledi.





Türkiye'de kişi başına GSMH'nin 10 bin dolarlardan önümüzdeki dönemlerde 30 bin dolarlara çıkmasının beklendiğini ifade eden Kurama, bu fikirleri anlatacak ve kazan-kazan prensibi ile iş yapabilecek bir muhatap bulmaları gerektiğini, Migros halka açık bir şirket olduğu için, yapısını incelediklerini anlattı.



Kurama, şunları kaydetti:

''Yapısını incelediğimiz zaman eğer doğru bir teklifle onlara ulaşırsak, onların da bu işten istifade edebileceklerini ve bu yapı içerisinde bizim de kendi lojistik ve iş yapış imkanlarımızla fayda oluşturabilecek bir teklif geliştirebileceğimizi düşündük. Biz Gözde olarak bu teklifi karşı tarafın yönetim kurulu başkanı ve genel müdürüne götürdük. Onlar da bizi iyi karşıladılar. Migros yönetiminin, bu tür haberlerin kısa süre içinde duyulup, şirket hisselerinde spekülasyona yol açabileceği kaygısı ile bu konuda belirli çekinceleri vardı. Biz de aynı çekinceleri paylaştığımızı, bunları kısa sürede çözebilecek imkanlarımız olduğunu anlattık. Bir hafta gibi süre içinde bu işi tamamladık.''



Girişim sermayesi yatırım ortaklığı oldukları için bunun gerektirdiği yatırım geri dönüşlerini sağlayabilmeleri için finansal kaldıraç kullanmaları gerektiğini söyleyen Kurama, ''5 liralık iş yapacaksak, bir lira kendi sermayemizi koyarız, diğer 4 lirayı daha değişik kaynaklardan temin etme yoluyla yaparız bunu. Bizim ortalama bu tür işlerdeki öz sermaye yatırımlarımız 100 milyon lira seviyelerinde olur. Bunda da belirli kıstasları koyacağız diye düşünüyorum ama daha netleşmiş bir şey yok'' dedi.





Atilla kurama, işin bugün duyurulduğunu ancak bu konuda herhangi bir şey paylaşmadan bile çok sayıda değişik teklif, değişik yollarla kapılarının çalındığını, bunun Türkiye'nin ekonomisinin geldiği noktayla ilgili olduğunu, Türkiye'nin bulunduğu noktada yabancı sermaye ilgisinin devam ettiğinibelirtti.



Kurama, hedeflerine ilişkin olarak da ''Bahsettiğim ölçekteki yatırımlardan senede en az 1-2 yatırım yapmayı istiyoruz'' dedi.





Girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketlerinin başarılı olmasının arkasında, işleri basitleştirmek, şirketlerle ilgili verimliliği artırmak. büyümeyi desteklemek ve doğru motivasyonun yattığını anlatan Kurama, ''Bizim de bu şirket için birinci hedefimiz bu işin daha da büyümesi. Doğru ekonomik konjonktür içinde doğru sektörde yatırım yaptığınız zaman sektör büyümesi bunu sağlayacaktır. Türkiye'de kişi başına GSMH büyüme öngördüğümüz şekilde olursa, bu işin de zaman içerisinde büyüyeceğini düşünüyorum. Finansal riskten ödün vermeksizin belirli bir süre içinde yatırımı büyütüp, daha sonra da bu sektörden bir şeyle çıkması gerekir. Bizim yatırım hedefimiz de 5 ila 7 senedir. Tabii daha önce de olabilir. Bunu iyi bir noktaya getirdikten sonra alternatif bir çıkış yöntemi ile daha başka yatırımlara devam etmemiz gerek'' diye konuştu.

Çıkış yollarından birinin bunun halka arzı olduğunu, halka arz edilebileceğini, stratejik ortakla işbirliği yapılabileceğini, Türkiye şartlarında en kolay yollarından birinin halka arz etmek olduğunu söyleyen Kurama, ''İlla tamamından çıkacağız anlamına da gelmiyor, bir kısmında yatırımcı portföyümüze uygun düştüğü takdirde de ortaklığımızı da devam ettirebiliriz'' şeklinde konuştu.

Yatırım yapacakları alanların Türkiye ile sınırlı olmadığını, Türkiye dışındaki alanlarda da yatırım yapma alternatiflerine baktıklarını ifade eden Kurama, şu anda hayalini gördükleri yatırımlar olduğunu, bunların da özellikle büyümenin yüksek olduğu ülkelerde olmasını istediklerini belirtti.







Gözde Finansal Hizmetler hakkında da bilgi veren Kurama, Yıldız Holding'in şu anda Gözde'nin içerisindeki payı çoğunluk olmakla beraber, bu ay içerisinde genel kurulları olacağını ve bir sermaye artışı gerçekleştireceklerini, ondan sonra Yıldız Holding'in Gözde'deki payının azalacağını, Yıldız Holding'in sermaye artışına katılmamayı taahhüt ettiğini belirtti.

Zaman içinde Yıldız Holding'in kendi ana faaliyet alanlarına, Gözde'nin ise özellikle çok daha değişik konularda yatırım alanlarına odaklanacağını ifade eden Kurama, ''Borsaya açık olan Fon Finansal Kiralama şirketimizi ikiye böldük ve iki şirketimiz oldu. Birisi Fon Finansal Kiralama, diğeri de Gözde Finansal Hizmetler. O noktada Gözde Finansal Hizmetlerin içindeki aktiflerde sadece Türkiye Finans Katılım Bankası'nın yüzde 5 hissesi vardı. Daha sonra biz bu şirketle ilgili yapmayı planladığımız yatırımlarla ilgili bir düzenlemeye başladık. İzinler için gerekli başvurularda bulunduk, gerekli bildirimleri yaptık ve bir ay öncesinde SPK'dan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na dönüşme izni aldık'' dedi.





Atilla Kurama, bu işe başlar başlamaz çeşitli iş fırsatlarının karşılarına çıkmaya başladığını, yatırım yapacakları sektörleri hedeflemeye başladıklarında bunların perakende sektörü, gayrimenkul sektörü, tarım sektörü olduğunu gördüklerini belirtti.





Kamuoyu ile paYlaştıkları, karşılarına çıkan fırsatlardan birinin Doğan Medya'nın aktiflerine yabancı bir yatırım fonu ile beraber teklif vermenin olduğunu söyleyen Kurama, bunun haricinde bilgisayar şirketi Exper'in yüzde 67 hisselerini satın aldıklarını anlattı.





Kurama, ''Gerekli kıstasları gördüğümüz takdirde Yıldız Holding'in ana faaliyet konusuyla rekabet etmemek kaydıyla yatırım yapmakta serbestiz. Şirketin kuruluşu esnasında ana hissedarımızla 'hangi alanlarda yatırım yapmamız gerekiyor' diye konuşurken, Murat Bey, 'Siz sadece bir alanda yatırım yapamazsınız, o da Yıldız Holding'in ana faaliyet alanı olan konular...' dedi. Onun için Yıldız Holding ile faaliyet alanı konusunda hiç bir alakamız yok'' dedi.

